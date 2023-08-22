Sinopsis Film Acts of Violence, Aksi Bruce Willis Tangkap Gembong Kejahatan

JAKARTA - Sinopsis film Acts of Violence akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Acts of Violence merupakan film aksi-thriller Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Brett Donowho.

Film ini dibintangi oleh Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona, Sophia Bush, dan Mike Epps.

Film ini mendapatkan ulasan negatif dari Rotten Tomatoes berdasarkan peringkat persetujuan 0% berdasarkan 13 ulasan, dengan peringkat rata-rata 2,6/10.

Sinopsis Film Acts of Violence

Film Acts of Violence berfokus pada kehidupan McGregor bersaudara. Dua bersaudara, Deklan dan Brandon, pernah bertugas di militer sehingga mereka memiliki keahlian di bidang persenjataan. Yang termuda di antara mereka, Roman, bertunangan dengan kekasih masa kecilnya, Mia, dan keduanya akan segera menikah.

Sementara Deklan trauma dengan masa lalunya dan Brandon memiliki keluarga yang harus diurus, Mia dan Roman mencoba bersenang-senang dengan berpesta di hari-hari terakhir masa lajang mereka. Dalam salah satu pesta lajangnya, Mia akhirnya membuat dua preman marah, Vince dan Frank yang bekerja sebagai pedagang seks untuk gembong lokal bernama Max Livingston. Setelah dihina oleh Mia, Vince, dan Frank menculiknya dari klub dan membawanya ke bos mereka sebagai persembahan khusus.

Sementara itu, Detektif James Avery tanpa henti mencoba mengumpulkan bukti yang memberatkan Max Livingston, namun gagal menemukan sesuatu yang sah. Ditambah lagi, korupsi yang ada di hierarki yang lebih tinggi di departemen kepolisian membuat dia sulit bergerak

Sebelum diculik, Mia meninggalkan pesan suara untuk Roman, menjelaskan situasinya. Menyadari bahwa pengalaman militer saudaranya bisa berguna, Roman menelepon Deklan dan meminta bantuannya. Deklan pertama-tama menelepon 911 dan kemudian mencoba menggerebek sebuah rumah yang dia curigai menampung Mia.

Sial baginya, Mia tidak bisa ditemukan, dan ketiga bersaudara itu mendapat masalah serius karena melanggar beberapa undang-undang. Ini membawa mereka ke Avery, yang berjanji kepada mereka bahwa dia akan membantu mereka menyelamatkan calon ipar perempuan mereka dan bahkan memperingatkan mereka untuk tidak terlibat dalam kasus ini. Namun Deklan menolak menuruti permintaan detektif tersebut. Akibatnya, ketiga bersaudara itu mengenakan rompi dan senjata kelas militer dan berangkat untuk menyelamatkan Mia.