Sinopsis Film Blade II: Blood Hunt, Ketika Manusia dan Vampir Bersekutu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |14:04 WIB
JAKARTA - Sinopsis film Blade II: Blood Hunt akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Blood II adalah film berdasarkan karakter Marvel Comics, Blade, disutradarai oleh Guillermo del Toro dan ditulis oleh David S. Goyer.

Sekuel Blade (1998), ini adalah angsuran kedua dalam franchise Blade, diikuti oleh Blade: Trinity.

Sinopsis Film Blade II: Blood Hunt, Ketika Manusia dan Vampir Bersekutu

Film ini dibintangi oleh Wesley Snipes yang menjadi karakter utama kemudian ada pula Kris Kristofferson, ROn Perlman, Leonor Varela dan lainnya.

Rotten Tomatoes memberikan peringkat persetujuan 57% berdasarkan 150 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6/10.

Sinopsis Film Blade II: Bloodhunt

Film menghadirkan sosok Blade hibrida manusia-vampir dalam upayanya yang berkelanjutan untuk melindungi manusia dari vampir, menemukan dirinya dalam pertempuran sengit melawan sekelompok vampir mutan yang berusaha melakukan genosida global terhadap vampir dan ras manusia. Blade dan sekutu manusianya dipaksa bergabung dengan kelompok vampir elit khusus.

Film bermula ketika Blade mencari mentornya di Praha, Abraham Whistler, yang dianggap mati setelah diserang oleh Deacon Frost, namun malah berubah menjadi vampir dan ditahan selama dua tahun. Blade menyelamatkan Whistler (meskipun salah satu penculiknya, Rush, lolos) dan menyembuhkannya. Whistler bertemu Scud, teknisi baru Blade yang muda dan berbakat yang menggunakan ganja dan mendengarkan musik hip hop.

Sebuah pandemi mengubah vampir menjadi "Reaper", makhluk mutan primitif dengan rasa haus darah yang sangat besar dan gigitan yang sangat menular yang mengubah manusia dan vampir. Untuk melawan Reaper, penguasa vampir Eli Damaskinos mengirim anteknya, Asad, dan putrinya Nyssa untuk melakukan gencatan senjata dengan Blade, yang dengan enggan bersekutu dengan para vampir.

Dia bekerja sama dengan Bloodpack, sekelompok vampir elit yang awalnya berkumpul untuk membunuhnya. Paket tersebut terdiri dari Asad, Nyssa, Reinhardt, Chupa, Snowman, Priest, Verlaine, dan kekasihnya Lighthammer. Reinhardt membenci Blade, dan menantangnya untuk bertarung, tetapi sebagai tanggapannya, Blade menanamkan bahan peledak di kepalanya untuk membuatnya tetap sejalan.

Halaman:
1 2
