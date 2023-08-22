Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser 88 Degrees & Rising di Jakarta Batal Digelar, Netizen Sedih

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |12:11 WIB
Konser 88 Degrees & Rising di Jakarta Batal Digelar, Netizen Sedih
Konser 88 Degrees & Rising batal dihelat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Konser musik bertajuk 88 Degrees & Rising di Jakarta batal digelar. Kabar kurang menyenangkan itu diumumkan lewat unggahan Instagram HITC Jakarta. Alasan batalnya digelar dikarenakan hal yang tak terduga.

"Dengan sedih kami sampaikan bahwa karena alasan yang tidak terduga, konser 88 Degrees & Rising Jakarta tidak akan berlangsung tahun ini," tulis akun @hitcjakarta, Senin (21/8/2023).

Lebih lanjut, label 88rising selaku pihak penyelenggara mengatakan semua tiket akan dikembalikan kepada para pembeli secara otomatis.



Pihaknya juga berjanji akan menghadirkan konser yang akan digelar 2024.

"Semua tiket akan secara otomatis dikembalikan. Kami mencintai penggemar kami di Indonesia dan tidak sabar untuk mempersembahkan pertunjukan hebat pada tahun 2024," tambahnya.

Sebelumnya, konser 88 Degrees & Rising akan digelar pada 9 September 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Konser ini rencananya menghadirkan sederet para artis yang bernaung di label 88rising dipastikan.

Seperti Rich Brian, NIKI, XG, MILLI, Stephanie Poetri, Warren Hue, ATARASHII GAKKO!, dan SPENCE LEE.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
