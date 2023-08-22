Comeback, Kapten Band Hadirkan Lagu Legenda

JAKARTA - Kapten Band kembali hadir di belantika musik Indonesia. Usai mengalami pasang surut, di akhir tahun 2017, para personel kapten formasi awal memilih untuk kembali berkumpul. Mereka kembali bersatu dan berkarya

Butuh waktu untuk Kapten Band untuk menyatukan kembali visi dan misi ke depan. Ia pun sadar ketika disebut band baru dan kembali memperkenalkan diri untuk pecinta musik Indonesia.

"Buat kapten itu tidak jadi masalah, karena tujuan nya adalah bagaimana supaya Kapten bisa berkarya kembali di tahun 2023 ini," ujar Kapten Band dalam rilis yang diterima Okezone.

Kapten Band berkolaborasi dengan Margadiya Musik mengeluarkan single terbarunya berjudul Legenda. Lagu ini merupakan ciptaan Pupun Kapten dan kemudian di aransemen bersama-sama personel Kapten di studio Escape Bandung.