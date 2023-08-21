Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Second Account, Serial Vision+ yang Angkat Peran Penting Keluarga

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |22:30 WIB
Second Account, Serial Vision+ yang Angkat Peran Penting Keluarga
Syuting perdana Second Account dan pemotongan tumpeng di kawasan Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Wahyu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Original series Vision+ Second Account akan mulai tayang pada Januari 2024. Jalan cerita yang disuguhkan series ini ternyata langsung membuat para pemerannya tertarik.

Givina, pemeran Rini, mengaku sejak awal sudah sangat menyukai skrip serial tersebut. Dia mengatakan cara bercerita Second Account sangat mencuri perhatian dari awal hingga akhir.

Di bagian akhir, dia mendapatkan sesuatu yang spesial yang ingin bisa dibagikan ke penonton.

"Yang pasti setelah merasa terhibur, serial ini akan membuat penontonnya lebih dekat lagi dengan keluarga. Lebih ingin memeluk keluarga lebih erat lagi," ujar Givina, ditemui di lokasi syuting di lokasi syuting perdana Second Account di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Senin (21/8/2023).

Hal yang sama juga dirasakan oleh pemeran Second Account lainnya, Ardan Zhafran yang berperan sebagai Paul. Cerita dari serial ini menurutnya membawa pesan tentang pentingnya keluarga.

"Ternyata pada akhirnya keluarga adalah yang utama. Keluarga berperan penting dalam kehidupan kita," ujar Ardan Zhafran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement