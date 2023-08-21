Second Account, Serial Vision+ yang Angkat Peran Penting Keluarga

Syuting perdana Second Account dan pemotongan tumpeng di kawasan Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Wahyu/MPI)

JAKARTA - Original series Vision+ Second Account akan mulai tayang pada Januari 2024. Jalan cerita yang disuguhkan series ini ternyata langsung membuat para pemerannya tertarik.

Givina, pemeran Rini, mengaku sejak awal sudah sangat menyukai skrip serial tersebut. Dia mengatakan cara bercerita Second Account sangat mencuri perhatian dari awal hingga akhir.

Di bagian akhir, dia mendapatkan sesuatu yang spesial yang ingin bisa dibagikan ke penonton.

"Yang pasti setelah merasa terhibur, serial ini akan membuat penontonnya lebih dekat lagi dengan keluarga. Lebih ingin memeluk keluarga lebih erat lagi," ujar Givina, ditemui di lokasi syuting di lokasi syuting perdana Second Account di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Senin (21/8/2023).

Hal yang sama juga dirasakan oleh pemeran Second Account lainnya, Ardan Zhafran yang berperan sebagai Paul. Cerita dari serial ini menurutnya membawa pesan tentang pentingnya keluarga.

"Ternyata pada akhirnya keluarga adalah yang utama. Keluarga berperan penting dalam kehidupan kita," ujar Ardan Zhafran.