HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Ammar Zoni Jelang Sidang

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |07:35 WIB
Kondisi Terkini Ammar Zoni Jelang Sidang
Kondisi terkini Ammar Zoni jelang sidang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Ammar Alruvi atau yang akrab disapa Ammar Zoni segera menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023).

Saat ini, suami Irish Bella tersebut tengah berada di rumah tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur setelah menyelesaikan rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

Kondisi terkini Ammar Zoni di Rutan Cipinang diungkap Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Hafiz. Ammar Zoni juga disebut sudah melakukan tes kesehatan oleh tim dokter dari Kejaksaan.

Kondisi Terkini Ammar Zoni di Rutan Cipinang

"Sudah lengkap berkas, barbuk, dan tersangkanya dari penyidik. Sudah dilimpahkan ke PN Jaksel. Untuk sekarang perkara MAA sudah masuk ke ranah persidangan," jelas Hafiz saat ditemui di kantornya.

"Dia (Ammar Zoni-red) sudah dinyatakan sehat dari dokter," sambungnya.

Hafiz menegaskan bahwa pihak Kejaksaan mengizinkan keluarga Ammar Zoni hadir di persidangan.

Namun, kata Hafiz, hingga kini pihaknya belum berkomunikasi dengan keluarga sang aktor terkait kehadirannya di sidang.

