Aurelie Moeremans Terpesona dengan Jokowi, Tatapannya Jadi Sorotan

JAKARTA - Aurelie Moeremans begitu terpesona dengan Presiden RI, Joko Widodo. Lewat postingan Instagram-nya, bintang film Baby Blues ini mengunggah potret dirinya saat kepergok terpesona dengan sosok Jokowi.

Momen itu terjadi saat Aurelie turut diundang sebagai salah satu selebritis yang diajak naik transportasi umum Light Rail Transit (LRT). Dalam postingan itu, wanita 30 tahun ini memperlihatkan video dirinya yang menatap Jokowi saat sang Presiden tengah memberikan pidato.

“Unnecessary throwback ke waktu aku kegep terpesona sama pak Presiden,” tulis Aureli, dikutip MNC Portal Indonesia.

Aurelie pun terlihat menatap sosok Jokowi dengan dalam sembari tersenyum. Ia seolah kagum dengan sosok Presiden RI ini yang tengah berbicara ke hadapan publik.

Melihat aksinya itu, Aurelie pun tak menyadari tatapannya untuk Jokowi begitu mendalam. Wanita berdarah Belgia ini pun ikut salfok dengan aksinya itu.

“Ini tatapan terpesona atau tatapan apa ya? Kemarin ada yang bilang itu tatapan mau pinjem duit haha,” tambah Aurelie.

BACA JUGA: