Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurelie Moeremans Terpesona dengan Jokowi, Tatapannya Jadi Sorotan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |07:15 WIB
Aurelie Moeremans Terpesona dengan Jokowi, Tatapannya Jadi Sorotan
Aurelie Moeremans terpesona dengan Presiden Joko Widodo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Aurelie Moeremans begitu terpesona dengan Presiden RI, Joko Widodo. Lewat postingan Instagram-nya, bintang film Baby Blues ini mengunggah potret dirinya saat kepergok terpesona dengan sosok Jokowi.

Momen itu terjadi saat Aurelie turut diundang sebagai salah satu selebritis yang diajak naik transportasi umum Light Rail Transit (LRT). Dalam postingan itu, wanita 30 tahun ini memperlihatkan video dirinya yang menatap Jokowi saat sang Presiden tengah memberikan pidato.

Aurelie Moeremans Terpesona dengan Jokowi, Tatapannya Jadi Sorotan

“Unnecessary throwback ke waktu aku kegep terpesona sama pak Presiden,” tulis Aureli, dikutip MNC Portal Indonesia.

Aurelie pun terlihat menatap sosok Jokowi dengan dalam sembari tersenyum. Ia seolah kagum dengan sosok Presiden RI ini yang tengah berbicara ke hadapan publik.

Melihat aksinya itu, Aurelie pun tak menyadari tatapannya untuk Jokowi begitu mendalam. Wanita berdarah Belgia ini pun ikut salfok dengan aksinya itu.

“Ini tatapan terpesona atau tatapan apa ya? Kemarin ada yang bilang itu tatapan mau pinjem duit haha,” tambah Aurelie.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171543/aurelie_moeremans_dan_tyler_bigenho-68G9_large.jpg
Aurelie Moeremans Umumkan Hamil Anak Laki-Laki, Tyler Bigenho: I Knew It!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159142/aurelie_moeremans-oCYn_large.jpg
Selamat, Aurelie Moeremans Umumkan Kehamilan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140110/aurelie_moeremans-gEdb_large.jpg
Aurelie Moeremans Menangis Lihat Hasil MRI, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136955/aurelie_moeremans-zy3u_large.jpg
Aurelie Moeremans Gegar Otak, Mohon Doa Jelang Jalani MRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/33/3134386/aurel_hermansyah-8743_large.jpg
Gelar Resepsi Pernikahan di Amerika, Aurelie Moeremans: Semuanya Sempurna 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/33/3127215/aurelie_moeremans-xmH0_large.jpg
Kocak, Aurelie Moeremans Goda Tyler Bigenho dengan Goyangan Maut
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement