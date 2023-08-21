Ammar Zoni Bakal Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba Besok

JAKARTA - Aktor Muhammad Ammar Alruvi alias Ammar Zoni akan menjalani sidang perdana kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada Selasa, 22 Agustus mendatang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Hal ini disampaikan oleh pihak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Hafiz.

"Perkara MAA (Ammar Zoni-red) kami sudah menerima surat ketetapan dari majelis hakimnya, Selasa besok sidangnya. Jam menyesuaikan, siang mungkin yang bersangkutan sudah ada di PN Jaksel. Agenda pertama adalah pembacaan dakwaan," kata Hafiz saat ditemui awak media di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Hafiz mengatakan seluruh berkas perkara kasus yang menimpa suami Irish Bella itu sudah siap disidangkan. Nantinya, pihak Kejari Jaksel juga akan membawa sejumlah barang bukti ke persidangan.

"Sudah lengkap berkas, barbuk, dan tersangkanya dari penyidik. Sudah dilimpahkan ke PN Jaksel. Untuk sekarang perkara MAA sudah masuk ke ranah persidangan," jelasnya.