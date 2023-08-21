Jerinx Siap Adu Jotos dengan Uus di Ring Tinju: Demi Masa Depan Anak Saya

JAKARTA - Musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx siap melawan komika Rizky Firdaus alias Uus di ring tinju dalam ajang HSS Series 3 pada 10 September 2023 di Atlas Super Club, Bali.

Acara ini akan menjadi pertarungan seru dan penuh ketegangan, terutama dengan kehadiran partai pamungkas yang melibatkan dua nama besar, Jerinx dan Uus.

Jerinx, yang dikenal sebagai musisi dan aktivis, akan berhadapan langsung dengan Uus, seorang pelawak tunggal.

BACA JUGA: Pesan Menohok Istri Eben Burgerkill untuk Jerinx SID

Pertarungan ini diperkirakan akan menghadirkan keseruan tersendiri, apalagi keduanya belum pernah sama sekali merasakan sensasi bertarung di atas ring.

“Saya merasa sangat bersyukur atas peluang yang diberikan oleh HSS. Apalagi saat ini saya dan istri sedang mengikuti program bayi tabung. Karena itu lewat HSS saya bertanding untuk masa depan anak saya,” ungkap Jerinx dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia, Minggu (20/8/2023).

Selain itu, Uus juga merasa bersyukur bisa langsung berhadapan melawan Jerinx pada pertandingan bergengsi ini. Ia menganggap ini merupakan tantangan baru baginya.