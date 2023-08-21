2 Mantan Pacar Azizah Salsha sebelum Dipinang Pratama Arhan, Anak Menteri sampai Pembalap Tajir

JAKARTA - Ada dua mantan pacar Azizah Salsha sebelum dinikahi Pratama Arhan. Pernikahan pasangan ini memang membuat heboh karena nyaris tak terendus media.

Apalagi selama 3 tahun terakhir, Arhan diketahui menjalin asmara dengan Marshella Aprilia yang diketahui beda agama darinya. Tak lama putus, bek klub Tokyo Verdy itu langsung menikahi Azizah Salsha yang merupakan putri politisi Andre Rosiade.

Desas-desus hubungan Arhan dan Azizah sebenarnya mulai beredar pertengahan Agustus silam. Tak lama, nenek sang atlet membenarkan rencana pernikahan keduanya. Mereka kemudian menggelar ijab kabul di Tokyo, Jepang, pada 20 Agustus 2023.