HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ipay Duga Ada Pemalsuan Tanda Tangan, Bantah Izinkan Ian Kasela Bawa Lagu Cinderella

Selvianus , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:29 WIB
Ipay Duga Ada Pemalsuan Tanda Tangan, Bantah Izinkan Ian Kasela Bawa Lagu <i>Cinderella</i>
Ipay menduga Ian Kasela lakukan pemalsuan tanda tangan. (Foto: Selvianus/MPI)
JAKARTA - Perseteruan vokalis grup band Radja, Ian Kasela dan Rival Achmad Labbaika alias Ipay makin memanas. Lagu Cinderella yang menjadi sumber masalah kini merembet ke jalur hukum.

Sebelumnya, Ian mengklaim telah mengantongi tanda tangan Ipay perihal izin membawakan lagu Cinderella. Namun, Ipay justru membantahnya.

"Tanda tangan yang tertera di dalam itu bukan tanda tangan saya. Saya tidak pernah memiliki tanda tangan seperti itu," ujar Ipay saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Ipay menegaskan tidak pernah menanda tangani dokumen apapun. Tanda tangan yang diklaim Ian dalam surat perizinan itu, berbeda dari tanda tangannya.

"Apapun bahasanya silahkan, tetapi yang jelas itu bukan tanda tangan saya. Dan garisnya pun sangat terlihat, saya tidak memiliki garis tanda tangan seperti itu. Nggak ada orang tanda tangan kayak gambar," ucap Ipay.

"Saya menduga ada indikasi ke sana (pemalsuan) dan bukan tanda tangan saya," bebernya.

