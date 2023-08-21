Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Mayang Lucyana yang Tertawakan Upacara Kemerdekaan di Istana Merdeka

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |03:30 WIB
Biodata dan Agama Mayang Lucyana yang Tertawakan Upacara Kemerdekaan di Istana Merdeka
Biodata dan Agama Mayang Lucyana (Foto: [email protected])
JAKARTA - Biodata dan agama Mayang Lucyana akan dibahas dalam artikel kali ini. Masyarakat tentunya ingin banyak mengetahui sosok publik figur yang sempat menertawakan momen upacara kemerdekaan di Istana Merdeka.

Mayang Lucyana memiliki nama lengkap Mayang Lucyana Fitri. Ia adalah anak kedua dari dua bersaudara pasangan Doddy Sudrajat dan almarhum Lucy Maywati.

Lahir di 2003, Mayang Lucyana diketahui muncul ke dunia sebelum sang ibunda mengembuskan napas terakhirnya. Ia juga merupakan adik kandung dari artis Vanessa Angel.

Mayang sendiri mulai dikenal luas oleh masyarakat usai sang kakak meninggal dunia. Pasalnya, ia sempat tampil mengcover lagu Seventeen berjudul Kemarin. Bahkan ia juga sempat tampil dengan menggunakan gitar milik mendiang kakak kandungnya sampai di cap aji mumpung, lantaran dianggap memanfaatkan suasana duka untuk meraih popularitas.

Mayang Lucyana

Pada 2022 kemarin, Mayang sempat diperkenalkan sebagai bintang utama dari film berjudul Leak Kajeng Kliwon. Namun hingga saat ini, tidak diketahui kapan film tersebut akan tayang.

Menganut agama Islam, Mayang saat ini tengah disorot lantaran menertawakan upacara Kemerdekaan RI ke-78 di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2023 kemarin. Hal itu membuatnya terancam dipolisikan.

Dikutip dari akun Instagram Story milik sahabatnya, Lolly Unyu, Mayang terlihat menyaksikan upacara bendera menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia melalui siaran televisi. Dalam videonya, Mayang pun sempat ikut hormat bendera dalam keadaan tiduran alias terlentang di sebuah ranjang.

Halaman:
1 2
