HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Andmesh Kamaleng, Penyanyi Muda Idola Ibu Negara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |02:30 WIB
Biodata dan Agama Andmesh Kamaleng, Penyanyi Muda Idola Ibu Negara
Biodata dan Agama Andmesh Kamaleng (Foto: Instagram@andmeshkamaleng_)
JAKARTA - Biodata dan Agama Andmesh Kamaleng banyak dicari oleh masyarakat. Pasalnya, sang penyanyi tidak hanya memiliki idola dari kalangan biasa, melainkan juga diidolakan oleh Ibu Negara.

Andmesh Kamaleng memiliki nama asli Jeandmesh Antonio Kamaleng. Ia lahir di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, pada 15 April 1997 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Jabes Kamaleng dan Bernadeta Laure.

Bakat bernyanyi Andmesh sendiri telah ada sejak dirinya masih kecil. Ayahnya yang merupakan seorang pemain keyboard tampaknya menurunkan bakat seni pada Andmesh.

Andmesh sendiri sempat mengikuti berbagai lomba tarik suara sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Selain bernyanyi secara solo, Andmesh juga sempat tampil dengan band hingga menjadi juara di pensi SMA Kr. Mercusuar Kupang.

Pada 2014, ayah dari Andmesh meninggal dunia dan membuat Andmesh tampil seorang diri.

Andmesh Kamaleng

Pada 2016, pria yang menganut agama Kristen ini mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi Rising Star Indonesia musim kedua di RCTI. Penampilannya yang memukau juri membuat Andmesh keluar sebagai juara pertama dengan hasil voting terakhir sebesar 80 persen.

Keluarnya Andmesh sebagai juara, mampu mengalahkan tiga kontestan lainnya, yakni Fauziah Khalida, Trio Wijaya dan Zerosix Park band.

Usai didapuk sebagai pemenang di ajang Rising Star Indonesia, Andmesh merilis single perdananya betajuk Jangan Rubah Takdirku di 2017 dan langsung menjadi hits di Indonesia.

Tak lama, ia juga merilis lagu Cinta Luar Biasa, Hanya Rindu, hingga Nyaman, yang muncul di album perdananya bertajuk Cinta Luar Biasa.

Selama berkarier di dunia musik Tanah Air, Andmesh sudah sering mendapatkan penghargaan musik. Diantaranya Anugerah Musik Indonesia, Bandung Music Awards Billboard Indonesia Music Awards, dan Mnet Asian Music Awards.

Telusuri berita celebrity lainnya
