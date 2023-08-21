Tasya Kamila Sebut Peran Suami dan Keluarga Jadi Kunci Kesuksesan Menyusui Buah Hati

JAKARTA - Tasya Kamila saat ini tengah menikmati perannya sebagai ibu dua anak. Dia juga masih memberi ASI kepada anak keduanya yang masih berusia 7 bulan.

Tasya Kamila menceritakan pengalamannya selama menyusui kedua anaknya. Saat menyusui anak pertamanya Arrasya Wardhana Bachtiar, Tasya sempat merasa insecure. Dia khawatir tidak bisa memberi ASI secara maksimal.

“Belajar dari pengalaman, pas anak kedua aku malah ngalamin mastitis. Aku nggak mau menyusui akibatnya bengkak, demam 3 hari sampai 40 derajat. Setiap menyusui pastinya aku dan para ibu lain punya pengalamannya sendiri,” Tasya dalam acara Anniversary Mothercare ke-18, belum lama ini.

Meski tak dilalui dengan mudah, namun istri dari Randy Bachtiar itu bersyukur mendapat dukungan dari suami dan keluarganya. Sebab dukungan itu lah yang jadi kunci sukses menyusui buah hati,

“Aku butuh dukungan lebih setiap masa menyusui eksklusif, khususnya dari pasangan dan keluarga terdekat, tanpa support mereka mungkin aku belum tentu bisa menghadapi drama menyusui,” ujar