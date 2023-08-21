Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masalah Rumah Tangga Selesai, Rendy Kjaernett Healing ke Gunung Prau

Selvianus , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |15:06 WIB
Masalah Rumah Tangga Selesai, Rendy Kjaernett Healing ke Gunung Prau
Rendy Kjaernett healing ke Gunung (Foto: Insatgram @rendykjaernett)
A
A
A

JAKARTA - Persoalan rumah tangga Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan diketahui telah berakhir. Setelah menggugat cerai Rendy Kjaernett ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, Lady Nayoan pun akhirnya memilih untuk rujuk dengan pria 35 tahun tersebut.

Saat ini, keduanya pun telah kembali rujuk dan tinggal serumah lagi. Bahkan kini, Rendy pun memilih healing dan naik ke gunung Prau yang terletak di Jawa Tengah.

Melalui akun Instagramnya, bapak tiga anak tersebut membagikan video ketika dirinya berada di gunung yang memiliki ketinggian 2.590 mdpl. Ia bahkan menunjukan aktivitas trip bersama beberapa rekan-rekannya sekaligus perjuangan mereka mendaki Gunung Prau.

"A trip to mount Prau," tulis Rendy Kjaernett melalui cuitan di akun Instagram pribadinya, Senin (21/8/2023).

Rendy Kjaernett

Tak hanya itu dalam trip dijalani oleh Rendy Kjaernett tersebut, tampak ia begitu bersemangat menunjukkan sejumlah panorama alam di sekitar Gunung Prau. Bahkan ia juga menunjukkan beberapa gunung lain di sekitar Prau seperti Merbabu, Sindoro, Sumbing, hingga Merapi.

Melihat momen Rendy Kjaernett di atas gunung, netizen pun turut berbahagia. Terlebih, saat ini Rendy sudah bisa menjalani aktivitas seperti semula usai rumah tangganya dan Lady Nayoan kembali harmonis.

Halaman:
1 2
