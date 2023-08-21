Ngeri! Bopak Castello Pernah Mati Suri hingga Bertemu Nyi Roro Kidul

JAKARTA - Komedian Bopak Castello memiliki pengalaman mistis. Ia mengaku pernah mati suri selama tiga hari.

Hal itu terungkap ketika dia menjadi bintang tamu di kanal YouTube HAS Creative. Kejadian bermula saat dirinya nonton layar tancap bersama ayah angkatnya di daerah Parangtritis, Yogyakarta. Tiba-tiba ada yang manggil namanya.

"Ada yang manggil nama aslinya ane nama palsunya ane hapal. Dan itu kayak dibawa angin ke kuping 'bopak'. Udah dari situ dibawa kayak dihipnotis, tapi ane nabok oh sadar nih," cerita Bopak dikutip pada Senin (21/8/2023).

Entah dari mana tiba-tiba ada kereta kencana dengan cahaya hijau mengkilap menghampirinya. Anehnya lagi, Bopak ikut menaiki kereta kencana, ia pun dibawa ke pantai Parangtritis dan ia melihat ada lubang yang dipercaya sebagai tempat pemandian para putri.

"Ane masih inget kalau ente ke Parangtritis di situ ada patung dua bawa apa, di situ ada lobang. Kalau menurut mitologinya itu lobang masuk ke tempat wilayah Keraton, namanya waterfall. Tempat permandian putri-putri," jelas Bopak Castello.

Saat itu, Bopak ditarik masuk namun ia menolaknya. Bahkan ia mengklaim dirinya bertemu dengan Ratu Nyi Roro Kidul. Bopak menggambarkan sosok itu cantik, putih dan memiliki mata yang biru.