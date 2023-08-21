Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ngeri! Bopak Castello Pernah Mati Suri hingga Bertemu Nyi Roro Kidul

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:57 WIB
Ngeri! Bopak Castello Pernah Mati Suri hingga Bertemu Nyi Roro Kidul
Bopak Castello pernah mati suri. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Bopak Castello memiliki pengalaman mistis. Ia mengaku pernah mati suri selama tiga hari.

Hal itu terungkap ketika dia menjadi bintang tamu di kanal YouTube HAS Creative. Kejadian bermula saat dirinya nonton layar tancap bersama ayah angkatnya di daerah Parangtritis, Yogyakarta. Tiba-tiba ada yang manggil namanya.

"Ada yang manggil nama aslinya ane nama palsunya ane hapal. Dan itu kayak dibawa angin ke kuping 'bopak'. Udah dari situ dibawa kayak dihipnotis, tapi ane nabok oh sadar nih," cerita Bopak dikutip pada Senin (21/8/2023).

Entah dari mana tiba-tiba ada kereta kencana dengan cahaya hijau mengkilap menghampirinya. Anehnya lagi, Bopak ikut menaiki kereta kencana, ia pun dibawa ke pantai Parangtritis dan ia melihat ada lubang yang dipercaya sebagai tempat pemandian para putri.

"Ane masih inget kalau ente ke Parangtritis di situ ada patung dua bawa apa, di situ ada lobang. Kalau menurut mitologinya itu lobang masuk ke tempat wilayah Keraton, namanya waterfall. Tempat permandian putri-putri," jelas Bopak Castello.

Saat itu, Bopak ditarik masuk namun ia menolaknya. Bahkan ia mengklaim dirinya bertemu dengan Ratu Nyi Roro Kidul. Bopak menggambarkan sosok itu cantik, putih dan memiliki mata yang biru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/33/2944008/alasan-bopak-castello-pakai-narkoba-yang-hampir-merenggut-nyawa-lxyAAemlHY.jpg
Alasan Bopak Castello Pakai Narkoba yang Hampir Merenggut Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/33/2943931/kisah-bopak-castello-terjerumus-ke-narkoba-pakai-putau-hingga-nyuntik-20k3zQNhEX.jpg
Kisah Bopak Castello Terjerumus ke Narkoba, Pakai Putau hingga Nyuntik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/33/2943881/bopak-castello-ngelawak-itu-karena-lucu-bukan-menyakiti-orang-lain-Z9XBRmAQ7q.jpg
Bopak Castello: Ngelawak Itu karena Lucu, Bukan Menyakiti Orang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2942024/bopak-castello-bicara-soal-hijrah-usai-jarang-tampil-di-tv-NzgV61hZb6.jpg
Bopak Castello Bicara soal Hijrah Usai Jarang Tampil di TV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941937/lebih-agamis-bopak-castello-selektif-pilih-job-tv-untuk-hindari-dosa-ghibah-JvudfrVesa.jpg
Lebih Agamis, Bopak Castello Selektif Pilih Job TV untuk Hindari Dosa Ghibah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/33/2883607/kisah-pilu-bopak-castello-komedian-yang-hidup-dengan-satu-paru-paru-1jZtiz7zCd.jpg
Kisah Pilu Bopak Castello, Komedian yang Hidup dengan Satu Paru-Paru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement