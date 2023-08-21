Azizah Salsha Dihujat karena Masih Simpan Foto Mantan, Disebut Tak Hargai Pratama Arhan

JAKARTA - Azizah Salsha dan Pratama Arhan kini resmi menyandang status sebagai suami istri. Setelah pernikahannya dilaksanakan di Tokyo, Jepang. Kini, keduanya siap menjalani bahtera rumah tangga.

Namun, baru saja ingin memulai menjalankan tugasnya sebagai istri, Azizah justru diserang netizen lantaran diduga masih menyimpan foto sang mantan kekasih di akun Instagram miliknya.

“Happy birthday pisces boy, love u the most xx,” tulis Azizah, dikutip dalam Instagram miliknya @azizahsalsha_, Senin (21/8/2023).

Foto yang diunggah oleh Azizah pada bulan Maret lalu, memperlihatkan Azizah sedang merayakan ulang tahun Philopaz Armand, mantan kekasihnya dengan bersama beberapa teman dekatnya.

Tentu saja, menyikapi hal itu membuat sebagian netizen geram dengan tingkah Azizah yang dinilai tidak menghargai Arhan sebagai suaminya.