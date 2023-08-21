Kiesha Alvaro Beri Hadiah Spesial di Momen Ultah Zara Leola yang Ke-17

JAKARTA - Penyanyi Zara Leola baru saja genap berusia 17 tahun. Pada Minggu, 20 Agustus 2023 kemarin, putri dari Enda Ungu ini bahkan menggelar acara ulang tahunnya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan.

Dalam acara tersebut, Kiesha Alvaro yang merupakan anak dari vokalis Ungu tampak hadir dan memberikan hadiah spesial untuk Zara. Bahkan, putra Pasha Ungu itu sempat membawakan sebuah lagu romantis berjudul Melamarmu, yang dipopulerkan oleh Badai Romantic Project.

Alhasil Zara Leola terdiam dan menatap Kiesha Alvaro yang begitu fokus membawakan lagu berkisah tentang melamar sang kekasih tersebut. Setelahnya, Kiesha pun memberikan sebuah kado spesial berupa kalung untuk Zara.

Tak tanggung-tanggung, Kiesha pun langsung memakaikan kalung yang diberikannya tersebut di leher Zara.

Meski diperlakukan istimewa oleh Kiesha Alvaro, Zara menegaskan bahwa dirinya sudah menganggap Kiesha sebagai saudara. Ia bahkan membantah jika dirinya dan Kiesha memiliki hubungan spesial seperti yang dirumorkan oleh netizen.

"Kiesha bener sweet banget dan aku anggap kakak lah dalam hidupku. Jadi aku lebih di manja, kayak kak Kiesha beliin ini dong, Kak Kiesha gini dong jadi bener-bener saudaralah buat aku," ujar Zara Leola usai menggelar acara ulang tahun.

Soal kado kalung dari Kiesha, remaja 17 tahun itu merasa bersyukur sekaligus mengapresiasi, ketulusan dari Kiesha. Terlebih, Kiesha rela memberikan kado berupa kalung kepada dirinya.