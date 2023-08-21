Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiesha Alvaro Beri Hadiah Spesial di Momen Ultah Zara Leola yang Ke-17

Selvianus , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |10:18 WIB
Kiesha Alvaro Beri Hadiah Spesial di Momen Ultah Zara Leola yang Ke-17
Kiesha Alvaro beri hadiah istimewa untuk Ultah Zara Leola (Foto: Instagram/@kiesha.alvaro)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Zara Leola baru saja genap berusia 17 tahun. Pada Minggu, 20 Agustus 2023 kemarin, putri dari Enda Ungu ini bahkan menggelar acara ulang tahunnya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan.

Dalam acara tersebut, Kiesha Alvaro yang merupakan anak dari vokalis Ungu tampak hadir dan memberikan hadiah spesial untuk Zara. Bahkan, putra Pasha Ungu itu sempat membawakan sebuah lagu romantis berjudul Melamarmu, yang dipopulerkan oleh Badai Romantic Project.

Alhasil Zara Leola terdiam dan menatap Kiesha Alvaro yang begitu fokus membawakan lagu berkisah tentang melamar sang kekasih tersebut. Setelahnya, Kiesha pun memberikan sebuah kado spesial berupa kalung untuk Zara.

Tak tanggung-tanggung, Kiesha pun langsung memakaikan kalung yang diberikannya tersebut di leher Zara.

Kiesha Alvaro dan Zara Leola

Meski diperlakukan istimewa oleh Kiesha Alvaro, Zara menegaskan bahwa dirinya sudah menganggap Kiesha sebagai saudara. Ia bahkan membantah jika dirinya dan Kiesha memiliki hubungan spesial seperti yang dirumorkan oleh netizen.

"Kiesha bener sweet banget dan aku anggap kakak lah dalam hidupku. Jadi aku lebih di manja, kayak kak Kiesha beliin ini dong, Kak Kiesha gini dong jadi bener-bener saudaralah buat aku," ujar Zara Leola usai menggelar acara ulang tahun.

Soal kado kalung dari Kiesha, remaja 17 tahun itu merasa bersyukur sekaligus mengapresiasi, ketulusan dari Kiesha. Terlebih, Kiesha rela memberikan kado berupa kalung kepada dirinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/33/3149780/dimas_anggara-Kwtu_large.jpg
Okie Agustina Sebut Aksi Dimas Anggara Pukul Kiesha Alvaro di Luar Skenario
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/206/3124060/kiesha_alvaro_dan_aurora_ribero-afEP_large.jpg
Kiesha Alvaro sempat Canggung Beradegan Mesra dengan Aurora Ribero dalam Film Komang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/206/3122088/punya_image_berbeda_kiesha_alvaro_tertantang_perankan_raim_laode_di_film_komang-skuU_large.jpeg
Punya Image Berbeda, Kiesha Alvaro Tertantang Perankan Raim Laode di Film Komang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/206/3122083/kiesha_alvaro_belajar_stand_up_comedy_demi_perankan_raim_laode_di_film_komang-NC4I_large.jpeg
Kiesha Alvaro Belajar Stand Up Comedy Demi Perankan Raim Laode di Film Komang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117747/kiesha_alvaro-uWdk_large.jpg
Cerita Kiesha Alvaro Nyaris Jadi Korban Penipuan Syuting Series, Dapat Peran LGBT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015784/pasha-ungu-ungkap-alasan-belika-kiesha-alvaro-mobil-untuk-ultah-ke-20-StZeM1NU0v.jpg
Pasha Ungu Ungkap Alasan Belikan Kiesha Alvaro Mobil untuk Ultah ke-20
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement