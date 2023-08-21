Belum Tanggapi Permintaan Verny Hasan Soal Tes DNA Ulang, Denny Sumargo Asyik Jalan-jalan

JAKARTA - Denny Sumargo hingga kini masih belum menanggapi permintaan Verny Hasan untuk melakukan tes DNA ulang. Pasalnya hingga saat ini, pria 41 tahun itu masih asyik berjalan-jalan dengan istrinya di Singapura.

Melalui akun Instagram pribadinya, pria yang akrab disapa Densu itu tampak bahagia bisa berlibur dengan istrinya. Ia bahkan membagikan sejumlah foto liburannya bersama Olivia Allan lengkap dengan caption candaan terhadap penampilannya bersama sang istri.

"Apa julukan untuk kami?," tulis Densu dalam cuitan di akun instagram pribadinya, Senin (21/8/2023).

Total ada empat buah slide foto yang dibagikan Densu di akun Instagramnya. Bahkan, ia juga sempat membagikan fotonya dengan penampilan kece, lengkap dengan baju kaos berwarna putih dan dilengkapi celana pendek berwarna terang.

Untuk menyempurnakan penampilannya, ia menggunakan sneaker berwarna terang senada dengan warna celananya, serta sebuah topi putih melekat di kepalanya.

Sedangkan Olivia Allan nampak tampil sederhana, dengan tanktop serta dibaluti dengan baju kemeja berwarna light blue. Untuk mempercantik penampilannya, ia menambahkan rok mini serta sneaker berwarna putih polos dan tampil natural tanpa makeup.

Momen tersebut membuat netizen ramai menuliskan komentar di akun Instagram milik Densu. Bahkan tak sedikit yang memberikan komentar candaan atas penampilan dari Densu dan Olivia Allan tersebut.