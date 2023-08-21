Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sakit Pasca-Kecelakaan Kembali Kambuh, Lady Nayoan: Nggak Spam Story Dulu Ya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |09:35 WIB
Sakit Pasca-Kecelakaan Kembali Kambuh, Lady Nayoan: Nggak Spam Story Dulu Ya
Lady Nayoan kembali merasakan sakit pasca-kecelakaan (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Lady Nayoan memilih untuk rehat sementara waktu dari media sosial. Bukan tanpa sebab, pasalnya rasa sakit yang dialaminya pasca-kecelakaan tunggal di Tol Jatibening beberapa waktu lalu mendadak kambuh.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh istri Rendy Kjaernett itu di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Lady terlihat sedang berbaring sambil mengacungi jempol.

Melalui unggahannya, Lady Nayoan meminta izin kepada netizen untuk tidak membagikan banyak kegiatannya di media sosial lantaran rasa sakit yang dialaminya.

"Hari ini nggak spam story dulu ya, lagi kumat sakitnya," tulis Lady Nayoan baru-baru ini.

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

Lebih lanjut, ibu tiga anak ini meminta doa untuk kesembuhannya.

"Doain ya udah cukup kumat-kumatnya, besok udah harus sehat, sehat, sehat," tambahnya.

Halaman:
1 2
