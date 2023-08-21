Sakit Pasca-Kecelakaan Kembali Kambuh, Lady Nayoan: Nggak Spam Story Dulu Ya

JAKARTA - Lady Nayoan memilih untuk rehat sementara waktu dari media sosial. Bukan tanpa sebab, pasalnya rasa sakit yang dialaminya pasca-kecelakaan tunggal di Tol Jatibening beberapa waktu lalu mendadak kambuh.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh istri Rendy Kjaernett itu di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Lady terlihat sedang berbaring sambil mengacungi jempol.

Melalui unggahannya, Lady Nayoan meminta izin kepada netizen untuk tidak membagikan banyak kegiatannya di media sosial lantaran rasa sakit yang dialaminya.

"Hari ini nggak spam story dulu ya, lagi kumat sakitnya," tulis Lady Nayoan baru-baru ini.

Lebih lanjut, ibu tiga anak ini meminta doa untuk kesembuhannya.

"Doain ya udah cukup kumat-kumatnya, besok udah harus sehat, sehat, sehat," tambahnya.