HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menikah Tanpa Didampingi Orang Tua, Tyas Mirasih: Campur Aduk Rasanya

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |09:00 WIB
Menikah Tanpa Didampingi Orang Tua, Tyas Mirasih: Campur Aduk Rasanya
Tyas Mirasih menikah tanpa kehadiran orang tua (Foto: Instagram @ m)
A
A
A

JAKARTA - Tyas Mirasih memilih untuk melepas status jandanya dan menikah dengan pria pilihan hatinya, Tengku Tezi. Hubungan kedekatan keduanya pun diketahui sudah berlangsung sejak Tyas dan mantan suaminya, Raiden Soedjono belum bercerai.

Pada Minggu, 20 Agustus 2023 kemarin, Tyas dan Tezi pun akhirnya resmi menikah. Prosesi akad nikah pun berlangsung cukup khidmat, meski tanpa dihadiri oleh kedua orang tua Tyas.

Ya, Tyas Mirasih merupakan yatim piatu sejak sang ibunda meninggal dunia pada 24 Mei 2023 kemarin. Hal itu membuat prosesi pengajian hingga akad nikah, dijalani Tyas bersama anggota keluarganya yang lain.

"Iya, dari kemarin kan dari proses pengajian ada izin juga mohon doa restu karena kan aku udah yatim piatu," ujar Tyas Mirasih usai prosesi akad nikah di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Minggu, 20 Agustus 2023.

Tyas Mirasih dan Tengku Tezi (Nurul/MPI)

Ia pun dinikahkan oleh sang kakak Mirza Arya Hadi yang menggantikan posisi ayahnya sebagai wali. Ketika Tengku Tezi mengucapkan ijab kabul dan menjabat tangan kakak Tyas Mirasih maka detik itu juga kehidupan Tyas Mirasih bukan lagi menjadi tanggung jawab kakaknya melainkan berpindah ke sang suami.

"Jadi memang wali aku kakak aku, sekarang udah pindah tangan ke suami jadi emang campur aduk rasanya," lanjutnya.

Bintang film Dimsum Martabak ini merasa bahagia sekaligus terharu. Pasalnya, ia telah melewati momen yang begitu istimewa dalam hidupnya tapi tanpa didampingi kedua orangtuanya.

