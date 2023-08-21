Masalahnya dengan Denny Sumargo Kembali Diungkit, Verny Hasan: Ada Aja Jin yang Ganggu

JAKARTA - DJ Verny Hasan kembali muncul dan menyinggung soal tes DNA yang pernah dilakukan anaknya dengan Denny Sumargo di 2019 silam. Dari hasil tes DNA, putri yang dilahirkan oleh Verny dinyatakan bukanlah anak biologis dari suami Olivia Allan.

Akan tetapi, Verny Hasan tampaknya tak terima dengan hal tersebut. Pasalnya, baru-baru ini ia sempat menantang Denny Sumargo untuk kembali menjalani tes DNA di rumah sakit dan dokter pilihannya.

"TEST DNA DUA KALI YUK , BIAR TAMBAH MENGEJUTKAN LAGI.. KAN KEMARIN RUMAH SAKIT PILIHAN DIA DOKTER PILIHAN DIA, GANTIAN DONK RS NYA DARI SAYA..," tulis Verny di akun Instagramnya.

Unggahan Verny sontak membuat netizen geram. Pasalnya, wanita 34 tahun itu seperti meragukan kredibilitas dari rumah sakit dan juga dokter yang melakukan tes DNA pada putrinya. Bahkan, tak sedikit yang menyebut jika Verny ingin mencari popularitas hingga mengatakan bahwa dirinya tak bahagia.

Menanggapi ramainya hujatan netizen, Verny pun membantah jika dirinya tak bahagia. Ia bahkan mengaku kesal lantaran kehidupannya yang kini telah bahagia kembali diusik.

"Benar-benar lagi diuji sabarnya, hidup dah tenang-tenang, udah damai-damai, lagi benar-benar ibadah, ada aja jin-jin masih ganggu. Belum puas apa ya.. Fokus aja sih sama hidup, coba apa yang belum tercapai cobalah raih dengan bahagia dan bersyukur," tulis DJ Verny di Instagramnya.

"Kalau saya Alhamdulillah anak cowok cewek rezeki ada aja, saya nggak perlu harus menjadi wanita kaya raya.. Punya anak lengkap keluarga terpenuhi tidak kekurangan dan bahagia sudah cukup kok. Harus banyak istighfar ya Ver, ingat setiap kita ingin menjadi lebih baik, pasti ada aja cobaannya," sambungnya.

Lebih lanjut, kini Verny pun mengaku hanya ingin fokus dengan keluarga dan juga ibadahnya. Bahkan, ia mengaku sudah tak lagi peduli dengan pihak-pihak yang menghujatnya.