HOT GOSSIP

Tora Sudiro Ungkap Pesan Terakhir Mendiang Ibu: Kami Dititip Jagain Bapak

Selvianus , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |08:10 WIB
Ibunda Tora Sudiro Meninggal Dunia (Foto: Instagram @ t_orasudi_ro)
JAKARTA - Tora Sudiro baru saja ditinggal sang ibu, Dyah Setyoutami Sudiro untuk selama-lamanya. Ibunda dari Tora diketahui mengembuskan napas terakhirnya pada Sabtu, 19 Agustus 2023 kemarin sekitar Pukul 15.43 WIB.

Sebelum akhirnya wafat, ibunda Tora sempat memberikan pesan pada dirinya, yakni untuk menjaga sang ayah.

"Kemarin cuma nitip jagain Bapak," ujar Tora Sudiro usai prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu, 20 Agustus 2023.

Sementara itu, istri Tora Sudiro, Mieke Amalia juga mengatakan kalau dirinya memiliki banyak kenangan-kenangan bersama sang mertua semasa hidupnya. Salah satu yang paling diingatnya adalah support dan dukungan almarhumah kepadanya.

Tora Sudiro dan keluarga

"Mama itu saya kenal sama Mama belum lama ya, baru sekitar 14 tahun, seumur pernikahan kita. Tapi dia sosok yang penuh dengan support, dia pokoknya baik. Banyaklah kenangannya dan kebaikannya," beber Mieke Amalia.

Lebih lanjut, Mieke menyebutkan bahwa mertuanya merupakan sosok yang tidak menyebalkan. Bahkan ibu mertuanya tersebut bisa dikatakan sangat dekat dengan cucu-cucunya semasa hidupnya.

"Alhamdulillahnya bukan mertua yang menyebalkan ya, dia mertua perhatian, sayang sama saya, sama cucu-cucunya dan pokoknya nggak ada hal-hal yang membuat kami kecewa," paparnya.

