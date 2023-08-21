Kembali Tantang Denny Sumargo Tes DNA, Verny Hasan: Biar Tambah Mengejutkan Lagi

JAKARTA - Verny Hasan kembali muncul dan bicara soal tes DNA yang dilakukan oleh putrinya dan juga Denny Sumargo beberapa tahun lalu. Seolah tak terima dengan hasilnya, wanita yang berprofesi sebagai DJ itu menantang Denny Sumargo untuk menjalani tes DNA ulang.

Dari hasil tes DNA beberapa tahun lalu, buah hati yang dilahirkan oleh Verny dipastikan bukanlah anak biologis dari Denny Sumargo. Padahal sebelumnya, Verny sangat yakin jika sang putri adalah anak biologis dari pria yang dijuluki Pebasket Sombong tersebut.

Seolah tak terima dengan hasilnya, baru-baru ini Verny Hasan kembali muncul di sosial media dan mengajak suami Olivia Allan itu untuk kembali menjalani tes DNA. Bahkan ia memastikan bahwa publik akan tercengang dengan hasil tes DNA tersebut.

"TEST DNA DUA KALI YUK , BIAR TAMBAH MENGEJUTKAN LAGI," tulis Verny Hasan pada keterangan unggahannya di Instagram.

Lebih lanjut, Verny pun meminta agar tes DNA dilakukan di rumah sakit yang sesuai dengan pilihannya. Mengingat, beberapa tahun lalu tes DNA antara putrinya dan Denny dilakukan di rumah sakit pilihan bintang film 5cm tersebut.

"KAN KEMARIN RUMAH SAKIT PILIHAN DIA DOKTER PILIHAN DIA, GANTIAN DONK RS NYA DARI SAYA," tuturnya.

Unggahan Verny sontak membuat publik geram. Bahkan tak sedikit netizen mengecam aksi Verny lantaran ia diduga menganggap Rumah Sakit dan dokter yang beberapa tahun kurang kompeten dalam menjalankan tes tersebut.

"Kan udah pernah tes DNA dan hasilnya ngga identik. Nggak mungkin lah RS boongin, kan bawa nama besar RSnya juga," tutur wulan***.

"Misal tes ulang dan bukan anak Densu gimana ??? Ga ngebayangin hancurnya hati anak ini," sambung yosep***.