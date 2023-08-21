Iyeth Bustami, Erie Suzan hingga Cici Paramida Meriahkan Jakarta Melayu Festival 2023

JAKARTA - Jakarta Melayu Festival kembali dihelat. Jakarta Melayu Festival 2023 akan menghadirkan sederet bintang ternama seperti Erie Suzan, Ikke Nurjanah, Cici Paramida, Iyeth Bustami, lis Dahlia, Caca Handika, dan Seroja Band.

Cici Paramida mengaku antusias dengan perhelatan Jakarta Melayu Festival 2023. Baginya, tampil di JMF 2023 sebagai bentuk upaya merayakan musik melayu, termasuk dangdut di dalamnya.

"Senang banget terlibat dalam Jakarta Melayu Festival 2023. Ini adalah acara besar untuk terus merayakan musik dangdut dan melayu di industri musik Indonesia," ujar Cici Paramida, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Tahun ini, Jakarta Melayu Festival digelar pada 26 Agustus 2023 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Pagelaran ke 11 kalinya ini mengusung tema Tabea Guru.

Tabea Guru adalah bahasa Ternate yang artinya menghormati. JMF 2023, Memuliakan guru, memuliakan masa depan. Pada kesempatan kali ini, JMF 2023 ingin memberi apresiasi yang tinggi kepada seluruh guru di semua lapisan di seluruh wilayah Indonesia. Karena cara sebuah bangsa mempertakukan guru adalah cermin sebuah bangsa memperlakukan masa depan.

Geisz Chalifah sebagai produser pelaksana menyebutkan setiap tahun ajang ini bukan hanya sebagai bentuk konsistensi pelestarian budaya melayu, tapi juga sebagai wadah memuliakan setiap tapisan.

“Bila tahun lalu kita berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan masyarakat saat pandemi berlangsung, kali ini kita ingin berterima kasih kepada guru yang telah menjadi garda terdepan dalam peradaban,” ujar Geisz Chalifah.

