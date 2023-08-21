Ipay Tuding Ian Kasela Sembarangan Ubah Judul, Ini Makna di Balik Lagu Cinderella

JAKARTA - Rival Achmad Labbaika alias Ipay yang mengklaim sebagai pencipta tunggal lagu Cinderella, menuding Ian Kasela, vokalis grup band Radja, telah mengubah judul lagu itu tanpa izinnya.

"Dia yang melakukan perubahan (judul lagu Cinderella), bukan saya, dan itu tanpa izin," beber Ipay saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Menurut Ipay, lagu tersebut awalnya berjudul Dongeng Cinderella, bukan Cinderella seperti yang banyak diketahui masyarakat.

Dalam momen ini, Ipay juga bercerita soal makna lagu Cinderella yang diklaim sebagai ciptaannya, tanpa campur tangan Ian Kasela.

"Temen-temen silakan ikuti liriknya, itu liriknya enggak ada kurang, enggak ada lebih. Itu lirik saya dan memang saya bercerita tentang dongeng Cinderella" ucap Ipay.

Bagi Ipay, lirik lagu Cinderella dibuatnya secara sederhana. Menurutnya, lirik lagu tidak selalu harus ‘ajaib’. Hanya diangkat dari cerita dongeng Cinderella yang lazim diketahui masyarakat umum.