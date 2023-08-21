Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ipay Tuding Ian Kasela Sembarangan Ubah Judul, Ini Makna di Balik Lagu Cinderella

Selvianus , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |22:00 WIB
Ipay Tuding Ian Kasela Sembarangan Ubah Judul, Ini Makna di Balik Lagu <i>Cinderella</i>
Ipay tuding Ian Kasela mengubah judul lagu Cinderella. (Foto: Instagram/@iankaselaradja)
A
A
A

JAKARTA - Rival Achmad Labbaika alias Ipay yang mengklaim sebagai pencipta tunggal lagu Cinderella, menuding Ian Kasela, vokalis grup band Radja, telah mengubah judul lagu itu tanpa izinnya.

"Dia yang melakukan perubahan (judul lagu Cinderella), bukan saya, dan itu tanpa izin," beber Ipay saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Menurut Ipay, lagu tersebut awalnya berjudul Dongeng Cinderella, bukan Cinderella seperti yang banyak diketahui masyarakat.

Dalam momen ini, Ipay juga bercerita soal makna lagu Cinderella yang diklaim sebagai ciptaannya, tanpa campur tangan Ian Kasela.

"Temen-temen silakan ikuti liriknya, itu liriknya enggak ada kurang, enggak ada lebih. Itu lirik saya dan memang saya bercerita tentang dongeng Cinderella" ucap Ipay.

Bagi Ipay, lirik lagu Cinderella dibuatnya secara sederhana. Menurutnya, lirik lagu tidak selalu harus ‘ajaib’. Hanya diangkat dari cerita dongeng Cinderella yang lazim diketahui masyarakat umum.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/33/2868462/ipay-duga-ada-pemalsuan-tanda-tangan-bantah-izinkan-ian-kasela-bawa-lagu-cinderella-63VJ4uooCK.jpg
Ipay Duga Ada Pemalsuan Tanda Tangan, Bantah Izinkan Ian Kasela Bawa Lagu Cinderella
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/33/2868135/ian-kasela-batal-jalani-pemeriksaan-dugaan-pemalsuan-identitas-bMFd0tayQo.jpg
Ian Kasela Batal Jalani Pemeriksaan Dugaan Pemalsuan Identitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/33/2867095/ian-kasela-ternyata-sempat-bertemu-ipay-sebut-ada-pelanggaran-perjanjian-5tSs9Izajm.jpg
Ian Kasela Ternyata Sempat Bertemu Ipay, Sebut Ada Pelanggaran Perjanjian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/33/2867049/ian-kasela-kesal-didepak-anji-dari-aksi-curiga-ada-sesuatu-3OyOhBQM14.jpg
Ian Kasela Kesal Didepak Anji dari AKSI, Curiga Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/33/2854023/ian-kasela-dilarang-bawakan-lagu-cinderella-hingga-masalahnya-dengan-sang-pencipta-lagu-selesai-7B9OyPkU27.jpg
Ian Kasela Dilarang Bawakan Lagu Cinderella hingga Masalahnya dengan Sang Pencipta Lagu Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/14/33/2780708/ian-kasela-ungkap-foto-pelaku-yang-berikan-ancaman-pembunuhan-aDn4aW8yz4.jpg
Ian Kasela Ungkap Foto Pelaku yang Berikan Ancaman Pembunuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement