Sambangi WAMI, Band Elkasih Lega Royalti Lagu Kau Tigakan Cintaku Segera Cair

JAKARTA - Band pop era 2000-an, Elkasih, tengah memperjuangkan hak royalti dari lagu hitsnya, Kau Tigakan Cintaku, yang viral di media sosial. Kini, para personel Elkasih mengaku lega karena hak royalti lagu tersebut akan segera diperoleh.

Berdasarkan pantauan, para personel Elkasih, El Ibnu (vokalis), El Ari (keyboardis), El Arief (drummer), dan El Ricky (vokalis penerus), menyambangi kantor Wahana Musik Indonesia (WAMI) di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Kedatangan para personel Elkasih diketahui untuk meminta transparansi WAMI dalam mengelola royalti dari lagu-lagunya.

"Karena sebulan terakhir ini lagu tersebut sangat viral di TikTok jadi kita mau mempertanyakan apakah ada hak ekonomi, royalti diperoleh oleh pencipta lagunya yaitu El Ibnu dan El Arif," kata El Ari saat ditemui awak media.

Selain itu, El Ari menilai lagu tersebut sempat merajai tangga lagu setelah pertama kali dirilis pada 2008 silam.

"Sampai stasiun televisi kita dapatkan kategori artis favorit dan sampai tahun 2020 kita nggak pernah dapat royaltinya sepeserpun, karena kita dicurangi oleh label, labelnya sendiri sudah tutup, sudah bubar dan sudah tidak diketahui keberadaannya," lanjutnya.