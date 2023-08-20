Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Inul hingga Farel Prayoga Meriahkan Road to Kilau Raya MNCTV di Sidoarjo

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |21:07 WIB
Inul hingga Farel Prayoga Meriahkan Road to Kilau Raya MNCTV di Sidoarjo
Road to Kilau Raya MNCTV Sidoarjo. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV sukses menggelar panggung Road to Kilau Raya di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu (19/8/2023) malam. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo. 

Dipandu Robby Purba dan Sere Kalina, Road to Kilau Raya di Sidoarjo menampilkan bintang tamu terbaik, seperti Bagindas, Inul Daratista, Erie Suzan, Fitri Carlina, hingga Farel Prayoga. 

Deretan bintang tamu tersebut turut dimeriahkan Nayunda, Sephin Misa, Lala Widy, Dara Fu, Intania Ambyar, Fey Primadona, Kiky Primadona, Wahidarjo, James AP, hingga aksi menantang dari Limbad. 

Sebelum panggung musik dimulai, Road to Kilau Raya di Sidoarjo dibuka dengan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI. Berbagai lomba seru digelar, seperti makan kerupuk hingga memasukkan kail menggunakan helm. 

Willian Gustafirin, Manajer Produksi MNCTV mengungkapkan, dengan Markas Marinir Sidoarjo sebagai venue konser, warga bisa menonton aksi dan kreativitas para marinir. Selain itu, dia berharap rangkaian acara tersebut dapat menghidupkan UMKM lokal. 

Road To Kilau Raya Sidoarjo. (Foto: MNC Media)

“Menghidupkan UMKM setempat, selalu menjadi komitmen kami ketika menggelar Road to Kilau Raya di daerah. Kami memberi kesempatan kepada para pengusaha lokal untuk berpromosi di event kami,” tutur William. 

Tak hanya menjadi pengalaman seru bagi warga Sidoarjo, acara tersebut juga menjadi pengalaman menyenangkan bagi Dara Fu. “Rasanya seperti rumah kedua, pengalaman luar biasa. Senang banget melihat warga antusias,” ujarnya. 

Halaman:
1 2
