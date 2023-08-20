Mengenal Silsilah Keluarga Ariel Tatum yang Kental dengan Darah Seni

JAKARTA - Mengenal silsilah keluarga Ariel Tatum yang kental dengan darah seni. Pemeran Nani dalam film Sayap-Sayap Patah ini selalu berhasil mencuri perhatian warganet.

Tak hanya karena paras cantiknya, namun pemilik nama asli Ariel Dewinta Ayu Sekarini ini dikenal memiliki talenta luar biasa. Ariel memulai kariernya di dunia hiburan sejak masih belai. Tak hanya dunia akting, dia juga menjajal modeling dan tarik suara.

Talenta yang dimiliki sang aktris diwarisinya dari kakek dan neneknya yang memang artis legendaris Indonesia. Ayahnya, Rico Valentino Murry merupakan putra dari drummer band Koes Plus, Kasmuri alias Murry.

Sementara ibunya, Tatum Mathilda adalah anak aktris legendaris era '80-an, Joice Erna. Di masa jayanya, Joice pernah beradu akting dengan Rano Karno dalam film Suci Sang Primadona yang membawanya meraih penghargaan Aktris Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 1978.

Setelah melihat silsilah keluarga Ariel Tatum, tentu tidak mengherankan jika artis berusia 27 tahun ini memiliki talenta luar biasa. Ia memulai debutnya sebagai model iklan shampo pada 2004.