Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Silsilah Keluarga Ariel Tatum yang Kental dengan Darah Seni

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |23:48 WIB
Mengenal Silsilah Keluarga Ariel Tatum yang Kental dengan Darah Seni
Mengenal silsilah keluarga Ariel Tatum yang kental dengan darah seni (Foto:Instagram/arieltatum)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal silsilah keluarga Ariel Tatum yang kental dengan darah seni. Pemeran Nani dalam film Sayap-Sayap Patah ini selalu berhasil mencuri perhatian warganet.

Tak hanya karena paras cantiknya, namun pemilik nama asli Ariel Dewinta Ayu Sekarini ini dikenal memiliki talenta luar biasa. Ariel memulai kariernya di dunia hiburan sejak masih belai. Tak hanya dunia akting, dia juga menjajal modeling dan tarik suara.

Mengenal silsilah Ariel Tatum yang kental dengan darah seni. (Foto: Instagram/arieltatum)

Talenta yang dimiliki sang aktris diwarisinya dari kakek dan neneknya yang memang artis legendaris Indonesia. Ayahnya, Rico Valentino Murry merupakan putra dari drummer band Koes Plus, Kasmuri alias Murry.

Sementara ibunya, Tatum Mathilda adalah anak aktris legendaris era '80-an, Joice Erna. Di masa jayanya, Joice pernah beradu akting dengan Rano Karno dalam film Suci Sang Primadona yang membawanya meraih penghargaan Aktris Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 1978.

Setelah melihat silsilah keluarga Ariel Tatum, tentu tidak mengherankan jika artis berusia 27 tahun ini memiliki talenta luar biasa. Ia memulai debutnya sebagai model iklan shampo pada 2004.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/205/3187883//sabrina_carpenter-WRcQ_large.jpg
Sabrina Carpenter Ngamuk Lagunya Disalahgunakan White House
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187735//epy_kusnandar-MryD_large.jpg
Alasan Keluarga Tak Penuhi Wasiat Epy Kusnandar untuk Dimakamkan di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187701//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-Jwpc_large.JPG
Dearly Djoshua Unfollow dan Hapus Foto Bareng Ari Lasso, Putus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187684//epy_kusnandar-N6AZ_large.jpg
Istri Minta Prosesi Pemakaman Epy Kusnandar Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187680//epy_kusnandar-gDyb_large.jpg
Jelang Pemakaman Epy Kusnandar, Fans Beri Penghormatan Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187494//ammar_zoni-n3CS_large.jpg
Harapan Ammar Zoni Sidang di Jakarta Pupus, Ini Penjelasan Ditjenpas 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement