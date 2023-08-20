Rieke Diah Pitaloka Jatuh Sakit, Dirawat di RS Ditemani 3 Putranya

JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari artis Rieke Diah Pitaloka. Kondisinya menurun hingga dilarikan ke rumah sakit.

Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram terbarunya. Rieke membagikan potretnya tengah terbaring di rumah sakit sambil ditemani ketiga putranya.

Artis sekaligus politisi itu melengkapi unggahannya dengan ungkapan haru untuk mereka. Ia berterima kasih kepada tiga jagoannya yang memberikannya semangat menjalani hidup.

"Tiga lelaki, padaku cinta tanpa syarat, sabar tanpa tepi. Terima aku apa adanya, tak hendak lukai, tulus putuskan hidup bersamaku. Meski aku perempuan keras kepala," tulis Rieke.

"Mereka setiap hari selalu bilang "love you, Ambu" ... Terima kasih malaikat-malaikatku. Kalian yang membuat aku jalani hidup dengan kepala tegak," tulisnya lagi.