5 Aktor Muda Bollywood Penerus Shah Rukh Khan, Ada Suami Katrina Kaif

JAKARTA - Deretan aktor Bollywood penerus Shah Rukh Khan. Tak hanya punya kualitas akting mumpuni, para aktor ini juga memiliki wajah tampan yang membuat penggemar menggilai mereka.

Deretan aktor muda ini diprediksi akan mengambil alih posisi aktor kelas A Bollywood, seperti Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Salman Khan, Ajay Dvgan, Hritihik Roshan, hingga Akshay Kumar.

Siapa saja aktorBollywood penerus Shah Rukh Khan? Ini ulasan Okezone seperti dikutip dari Scroll Droll, pada Senin (21/8/2023).

1.Ahan Shetty

Aktor Bollywood penerus Shah Rukh Khan. (Foto: Instagram/@ahan.shetty)

Ahan Shetty mengikuti jejak sang ayah, Suniel Shetty, berkarier di industri perfilman Bollywood. Pria 27 tahun ini memulai debutnya lewat film Tadap, pada 2021. Lewat film itu, dia meraih penghargaan Star Debut Of The Year dari IIFA Awards.

2.Adarsh Gourav

Aktor Bollywood penerus Shah Rukh Khan. (Foto: Instagram/@shivajisen)

Aktor muda Bollywood penerus Shah Rukh Khan selanjutnya adalah Adarsh Gourav Bhagavatula. Salah satu peran ikonik aktor 28 tahun, dia berperan sebagai Shah Rukh Khan muda dalam film My Name is Khan. Saat ini, dia membintangi serial Extrapolations.

3.Siddhant Chaturvedi

Aktor Bollywood penerus Shah Rukh Khan. (Foto: Instagram/@siddhantchaturvedi)

Aktor 29 tahun ini memulai debut aktingnya lewat film Gully Boy, pada 2019. Peran itu membawanya memenangkan trofi Aktor Pendukung Terbaik dari Filmfare Awards. Film populer lain dibintangi Siddhant adalah Gehraiyaan, yang tayang pada 2022.