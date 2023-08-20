Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ultah ke-17, Zara Leola Dapat Kado KTP dan Tiket Coldplay dari Enda Ungu

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |22:00 WIB
Ultah ke-17, Zara Leola Dapat Kado KTP dan Tiket Coldplay dari Enda Ungu
Zara Leola ulang tahun ke-17. (Foto: Zara Leola dan Enda Ungu/Instagram/@mr_enda_ungu)
A
A
A

JAKARTA - Putri Enda gitaris Ungu, Zara Leola merayakan ulang tahunnya yang ke-17 tahun pada Minggu (20/8/2023). Momen spesial ini digelar di Panti Asuhan Annajah di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan.

Zara memilih warna hitam putih sebagai tema dekorasi yang dilengkapi dengan balon-balon. Acara yang dihelat sekitar pukul 15.20 WIB itu turut dihadiri keluarga besar, anak-anak panti asuhan serta sahabat-sahabat Zara Leola.

Zara mengaku mendapatkan kado spesial dari orangtuanya. Lantaran ia sangat menggemari band Coldplay, ia diberikan kejutan berupa tiket konser Coldplay yang bakal digelar pada November 2023.

"Aku di beliin tiket Coldplay, aku anaknya Coldyplay banget, tadinya surprise cuma diumumin dulu sebelum ultah aku," kata Zara.

Tak hanya itu, Zara juga diberi kejutan lain berupa KTP Elektronik. Saat diberikan oleh ayahnya, ia telah menduga bahwa orangtuanya bakal memberikan kado KTP tersebut.

"Sebenarnya itu bukan kado lebih ke kewajiban aja, tetapi emang satu keluarga nggak terbiasa dengan kado tetapi dikadoin KTP senanglah," tutur Zara.

