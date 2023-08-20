Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Tezi Ungkap Alasan Beri Mahar 50 Gram Logam Mulia untuk Tyas Mirasih

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |21:00 WIB
Tengku Tezi Ungkap Alasan Beri Mahar 50 Gram Logam Mulia untuk Tyas Mirasih
Tengku Tezi ungkap alasan beri mahar 50 gram logam mulia untuk Tyas Mirasih. (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

DEPOK - Tyas Mirasih dan Tengku Tezi tengah berbahagia. Mereka akhirnya resmi menyandang status sebagai suami istri pada hari ini, Minggu (20/8/2023).

Prosesi akad nikah digelar sejak pukul 15.30 WIB di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Tengku Tezi mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan dalam satu tarikan nafas.

Tengku Tezi memberikan maskawin seperangkat alat salat serta logam mulia sebanyak 50 gram. Adapun yang bertindak sebagai wali nikah Tyas adalah sang kakak, Mirza Arya Hadi.

Tezi mengaku tak ada makna khusus mengenai maskawin tersebut. Ia menggoda sang istri dengan menyebut bahwa mahar yang diberikan dirasa pantas untuk wanita cantik seperti Tyas. 

"Nggak ada, tapi masa kan cewek secakep ini," ujar Tezi sembari tersenyum ke arah Tyas. 

Tyas yang terlihat salah tingkah mendengar perkataan sang suami, balik menggoda Tezi dengan berseloroh bahwa seharusnya ia meminta mahar yang nilainya lebih dari apa yang diberikan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
