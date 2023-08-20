Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tyas Mirasih Menikah dengan Tengku Tezi, Wujudkan Keinginan Mendiang Ibu

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |20:00 WIB
Tyas Mirasih Menikah dengan Tengku Tezi, Wujudkan Keinginan Mendiang Ibu
Tyas Mirasih dan Tengku Tezi menikah. (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

DEPOK - Tyas Mirasih dan Tengku Tezi resmi menikah. Mereka menggelar akad nikah pada hari ini, Minggu (20/8/2023) sekitar pukul 15.30 WIB di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. 

Tyas Mirasih mengungkap jika pernikahannya ini menjadi salah satu keinginan terakhir sang ibu, Hedy Elias binti Alex Elias sebelum meninggal dunia pada 24 Mei lalu.

Pasalnya, Tyas dan Tezi sudah membicarakan terkait rencana pernikahan mereka kepada keluarga termasuk sang ibu. 

"Sebenarnya kalau dibilang mewujudkan iya karena udah beberapa kali ada omongan," ujar Tyas Mirasih usai prosesi akad nikah di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Minggu (20/8/2023).

Bahkan, Tyas mengungkap jika ia dan Tezi sempat merencanakan untuk melangsungkan pernikahan di rumah sakit tempat ibunya dirawat.

Terlebih melihat kondisi sang ibunda yang kritis. Tyas ingin sang ibu menyaksikan momen ijab kabul dimana dirinya resmi menjadi seorang istri.

