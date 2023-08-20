Perjalanan Cinta Pratama Arhan dan Azizah Salsha yang Baru Menikah di Jepang

JAKARTA - Atlet sepak bola Pratama Arhan dan Azizah Salsha baru saja melangsungkan pernikahan di Masjid Indonesia, Tokyo, Jepang, Minggu (20/8/2023). Kabar ini mengejutkan publik karena hubungan mereka nyaris tak pernah terendus media.

Sebelum meminang Azizah, Arhan diketahui berpacaran dengan Marshella Aprilia. Mereka diketahui menjalin asmara sejak 2021 dan diduga baru putus pada Juli lalu.

Sementara, Azizah sempat menjalin kasih dengan Philopaz Armand, putra Jennifer Jill. Terpantau di akun Instagramnya, ia masih mengunggah momen perayaan ulang tahun Philo yang ke-27 pada Maret lalu.

Tak diketahui pasti alasan Arhan dan Azizah menyelesaikan hubungan dengan kekasihnya masing-masing. Mereka akhirnya mulai menjalin hubungan tanpa banyak yang mengetahuinya.

Mereka tidak mempublikasi hubungannya melalui sosial media. Hingga akhirnya kabar pernikahan keduanya mulai terendus karena Asnawi membuat tulisan melalui threads.

“Orang-orang kok gampang banget nikah ya?” tulis Asnawi.