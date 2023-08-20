Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tyas Mirasih Resmi Dinikahi Tengku Tezi dengan Maskawin 50 Gram Logam Mulia

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |18:06 WIB
Tyas Mirasih Resmi Dinikahi Tengku Tezi dengan Maskawin 50 Gram Logam Mulia
Tyas Mirasih dan Tengku Tezi menikah. (Foto: YouTube/Viding)
A
A
A

JAKARTA - Tyas Mirasih akhirnya resmi melepas status jandanya usai dinikahi sang kekasih, Tengku Tezi. Prosesi akad nikah digelar hari ini, Minggu (20/8/2023) sekitar pukul 15.30 WIB di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

Tengku Tezi terlihat gagah dengan busana tradisional Aceh yang dikenakannya. Tyas juga terlihat anggun dengan kebaya berwarna abu-abu dan mahkota di atas kepalanya. Mereka mengenakan busana rancangan desainer kenamaan Tanah Air Didiet Maulana. 

Mulanya Tengku Tezi menjabat tangan kakak Tyas yang menjadi wali nikah, Mirza Arya Hadi.  Lalu, ia mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan dalam satu tarikan nafas.

"Saudara Tengku Ahmad Zevandri bin Tengku Zavian Syahri. Saya nikahkan engkau dengan adik kandung saya, yang bernama Mirasih Tyas Endah binti Sirman Widiatmo dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dan logam mulia 50 gram dibawa tunai," ujar Mirza. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/33/2991116/nagita-slavina-bantu-bayar-biaya-rumah-sakit-ibu-tyas-mirasih-begini-respons-raffi-ahmad-oOQbj8lGX8.jpg
Nagita Slavina Bantu Bayar Biaya Rumah Sakit Ibu Tyas Mirasih, Begini Respons Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/33/2990915/sambil-nangis-tyas-mirasih-ungkap-kebaikan-nagita-slavina-bantu-biaya-pengobatan-sang-ibu-BAgWDWRVMP.jpg
Sambil Nangis, Tyas Mirasih Ungkap Kebaikan Nagita Slavina Bantu Biaya Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/33/2897416/setelah-instagram-difollow-kini-tyas-mirasih-foto-dirangkul-son-seok-gu-opnCnb2TLQ.jpeg
Setelah Instagram Difollow, Kini Tyas Mirasih Foto Dirangkul Son Seok Gu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/33/2870135/doakan-pernikahan-tyas-mirasih-dan-tengku-tezi-raiden-soedjono-singgung-masa-lalu-ZlpGwcopwz.jpg
Doakan Pernikahan Tyas Mirasih dan Tengku Tezi, Raiden Soedjono Singgung Masa Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/33/2870046/tyas-mirasih-dan-tengku-tezi-bakal-bulan-madu-sambil-nonton-konser-post-malone-di-bangkok-8rSnEieaGQ.jpg
Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Bakal Bulan Madu Sambil Nonton Konser Post Malone di Bangkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/33/2867983/menikah-tanpa-didampingi-orang-tua-tyas-mirasih-campur-aduk-rasanya-Y7oFKFGwY4.jpg
Menikah Tanpa Didampingi Orang Tua, Tyas Mirasih: Campur Aduk Rasanya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement