Tyas Mirasih Resmi Dinikahi Tengku Tezi dengan Maskawin 50 Gram Logam Mulia

JAKARTA - Tyas Mirasih akhirnya resmi melepas status jandanya usai dinikahi sang kekasih, Tengku Tezi. Prosesi akad nikah digelar hari ini, Minggu (20/8/2023) sekitar pukul 15.30 WIB di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

Tengku Tezi terlihat gagah dengan busana tradisional Aceh yang dikenakannya. Tyas juga terlihat anggun dengan kebaya berwarna abu-abu dan mahkota di atas kepalanya. Mereka mengenakan busana rancangan desainer kenamaan Tanah Air Didiet Maulana.

Mulanya Tengku Tezi menjabat tangan kakak Tyas yang menjadi wali nikah, Mirza Arya Hadi. Lalu, ia mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan dalam satu tarikan nafas.

"Saudara Tengku Ahmad Zevandri bin Tengku Zavian Syahri. Saya nikahkan engkau dengan adik kandung saya, yang bernama Mirasih Tyas Endah binti Sirman Widiatmo dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dan logam mulia 50 gram dibawa tunai," ujar Mirza.