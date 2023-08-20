Ibu Tora Sudiro Meninggal Dunia Akibat Penyakit Pneumonia

Ibu Tora Sudiro meninggal karena Pneumonia. (Foto: Tanto Sudiro, Dyah Setyoutami dan Tora Sudiro/Instagram/@dyahsudiro)

JAKARTA - Artis Tora Sudiro tengah berduka atas meninggalnya sang ibu, Dyah Setyoutami Sudiro meninggal dunia pada Sabtu, 19 Agustus 2023.

Sebelum berpulang, almarhumah dirawat intensif di rumah sakit selama seminggu. Kondisinya menurun akibat penyakit pneumonia.

"Ibu saya meninggal jam 15.43 WIB di rumah sakit Mayapada karena sakit Pneumonia,"ujar Tora Sudiro saat ditemui di rumah duka, di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu, 19 Agustus 2023.

Dia menceritakan ibunya sempat jatuh sakit ketika di Bali hingga akhirnya dipindahkan ke Jakarta. Di sana baru terdeteksi ada masalah di paru-paru sang ibu.