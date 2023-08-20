Biodata dan Agama Azizah Salsha, Putri Politisi Gerindra yang Dinikahi Pesepak Bola Pratama Arhan

JAKARTA - Azizah Salsha saat ini sedang menjadi sorotan publik. Ia resmi dinikahi oleh pesepak bola Pratama Arhan di Masjid Tokyo, Jepang pada Minggu (20/8/2023).

Sebelum menggelar pernikahan, sang sahabat, Fuji Utami, membagikan beberapa potret kebersamaannya dengan Azizah Salsha serta rekan-rekan lain yang diduga momen bridal shower.

Sebenarnya, siapakah Azizah Salsha yang berhasil meluluhkan hati sang atlet sepak bola Tanah Air? Berikut ini Okezone berikan ulasannya, melansir dari berbagai sumber.

Pemilik nama asli Nurul Azizah Rosiade ini lahir pada 21 Oktober 2003. Artinya, saat ini ia masih berusia 19 tahun.

Ia merupakan putri dari pasangan Andre Rosiade dan Nurul Anastasia. Sang ayah merupakan politisi partai Gerindra yang kini menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI 2019 - 2024, mewakili rakyat Sumatera Barat I.

Perempuan yang akrab disapa Zize ini memiliki tiga saudara laki-laki. Salah satunya bernama Muhammad Ammar Tsaqif Rosiade.