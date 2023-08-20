Sah! Azizah Salsha Dinikahi Pesepakbola Pratama Arhan di Jepang

JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha resmi dinikahi oleh pesepakbola Pratama Arhan di Tokyo, Jepang, pada hari ini, Minggu (20/8/2023). Akad nikah dilangsungkan di di negara tersebut karena Arhan diketahui bermain untuk klub Tokyo Verdy.

Momen pernikahan itu terungkap dari beberapa video dan foto dari para sahabat Azizah Salsha yang beredar di Instagram.

Wanita yang akrab disapa Zize itu tampak anggun mengenakan kebaya lengkap dengan penutup kepala sedangkan di sampingnya, Arhan terlihat gagah dengan busana pengantin berwarna gading.

Dalam salah satu unggahan, terlihat Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menghadiri acara akad nikah dan resepsi pernikahan Azizah Salsha dan Pratama Arhan.