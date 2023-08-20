Polusi di Jakarta Meningkat, Krisdayanti dan Raul Lemos Healing ke Pulau Seribu

JAKARTA - Artis Krisdayanti mencari cara menghindari polusi udara di Jakarta yang kian meningkat. Ia bersama keluarga memilih berlibur ke Pulau Seribu, ujung dari wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pelantun Cobalah Untuk Setia ini membagikan momen bahagianya melalui unggahan Instagram. KD dan sang suami, Raul Lemos serta kedua buah hatinya Amora dan Kelen asyik berpose di sebuah kapal.

Keluarga Krisdayanti ini tengah pelesiran di Pulau Payung, salah satu pulau indah di Kepaulauan Seribu.

“Bangun pagi kejar mimpi. Senangnya kesampaian sama suami ke Pulau Seribu,” tulis Krisdayanti, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (20/8/2023).

Selain itu, ibunda Aurel Hermansyah ini juga asyik menikmati kegiatan seru lainnya saat berlibur di Kepulauan Seribu. Salah satunya menaiki ATV bersama sang suami.

KD bahkan mengaku liburan ini sebagai momentum dirinya dan keluarga terhindar dari polusi udara yang semakin buruk di Jakarta.