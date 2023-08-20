Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Cici Sumiati Meninggal, Tiba-tiba Jatuh saat Manggung di Bandung

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:29 WIB
Kronologi Cici Sumiati Meninggal, Tiba-tiba Jatuh saat Manggung di Bandung
Kronologi Cici Sumiati meninggal. (Foto: Instagram/@cicisumiatinew)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi jazz era 1980-an, Cici Sumiati, meninggal dunia. Kabar ini mengejutkan publik yang mengenal sosok pelantun Hanya Untukmu ini.

Akun Instagram Cici seketika dipenuhi komentar duka cita. Di antaranya ada istri dari keponakan Cici di Blitar, yang menjelaskan terkait kronologi meninggalnya sang musisi.

"Meninggal saat acara resepsi nikahan saudara di Bandung. Sesaat waktu nyanyi di atas panggung, tiba-tiba di tengah bernyanyinya, jatuh dan tidak tertolong," tulis akun @citradewiq, dikutip pada Minggu (20/8/2023).

Kabarnya, Jenazah Cici Sumiati sudah dipulangkan ke rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Pemakamannya akan dilangsungkan siang ini.

Cici Sumiati sudah merintis karier di dunia hiburan sejak 1982. Ia merantau dari Blitar, Jawa Timur, ke Jakarta, dan berhasil meraih kesuksesan.

Selama kariernya, Cici Sumiati sudah merilis beberapa album yaitu Rindu (1984), Hanya Untukmu (1986), Gejolak Cinta (1986), dan Ada Damai di Sisi Dirimu (1994).

(ltb)

