HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Rumi Siap Adu Jotos dengan Jefri Nichol, Pede Menang karena Hal Ini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:00 WIB
El Rumi Siap Adu Jotos dengan Jefri Nichol, Pede Menang karena Hal Ini
El Rumi siap adu jotos dengan Jefri Nichol. (Foto: YouTube/Deddy Corbuzier)
JAKARTA - El Rumi belum siap bertanding di ring tinju melawan aktor Jefri Nichol. Ia mengatakan pertandingan itu akan digelar pada Oktober 2023.

Hal itu diungkap putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini saat berbincang di kanal YouTube, Close The Door. El mengungkap salah satu alasan dirinya ingin bertanding dengan Nichol lantaran bintang film Dear Nathan itu lebih sering adu jotos dengan netizen yang notabene tak memiliki keahlian bela diri.

“Karena selama ini kan dia lawannya netizen, orang yang enggak bisa berantem kan. Gue mau lihat dia ngelawan orang yang sudah pernah menang (tinju) yaitu gue,” ungkap El, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (20/8/2023).

El mengungkap persiapan apa saja yang sudah ia lakukan demi melawan Nichol pada Oktober mendatang. Selain latihan fisik, laki-laki 24 tahun ini mengaku mulai berlatih dengan lawan yang lebih kecil darinya.

El sendiri mengakui bahwa postur tubuh dirinya jauh lebih tinggi dari Nichol. Ia yakin hal ini akan memberi keuntungan untuknya.

