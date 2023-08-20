Happy Asmara Muncul Di Times Square New York: Mengubah Perkembangan Dangdut Indonesia

JAKARTA - Pedangdut Happy Asmara tengah berbahagia. Perjuangannya meniti karier di industri musik Tanah Air berbuah manis.

Kesuksesan Happy Asmara ini membuat wajahnya terpampang jelas di Times Square New York. Dalam foto tersebut, pelantun Rungkad ini terlihat memamerkan senyum manisnya.

“Di New York ga loyo walau hati Ninggal Roso,” bunyi tulisan di bawah foto Happy Asmara yang ada di Times Square, dikutip dari Instagram Spotifyid, Sabtu (19/8/2023).

Hal ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri untuk Happy Asmara. Dirinya terlihat mengunggah momen ini di cerita Instagram pribadinya.

Namun, rasa bangga dan bahagia juga dirasakan oleh para penggemarnya. Menurut mereka, hal ini membuktikan bahwa Happy Asmara mampu memajukan musik dangdut dan koplo Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, dahulu musik pop sangat menguasai pasar Indonesia. Namun beberapa tahun terakhir, lagu dangdut dan koplo tidak kalah hits.