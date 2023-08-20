Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibu Indah Permatasari Letakkan Alquran di Atas Kepala, Sebut Arie Kriting Main Guna-guna

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |09:57 WIB
Ibu Indah Permatasari Letakkan Alquran di Atas Kepala, Sebut Arie Kriting Main Guna-guna
Nursyah, Ibu Indah Permatasari. (Foto: SILET)
A
A
A

JAKARTA - Ibu Indah Permatasari, Nursyah, kembali dihujat netizen. Hal ini berhubungan dengan sikapnya yang terus-terusan menjatuhkan sang menantu, Arie Kriting.

Nursyah baru-baru ini membuat video. Ia tampak meletakkan Alquran di atas kepalanya sambil menghina hingga menuduh Arie Kriting bermain guna-guna.

"Dia yang ngasih masuk makanan di anakku itu, dia kasih mandi dengan air comberan supaya lupa daratan," kata Nursyah dalam video yang beredar lalu diunggah kembali oleh akun @lambe_turah, Sabtu (19/8/2023).

Lebih lanjut Nursyah mengaku bahwa ia mendapatkan banyak pesan masuk di akun Instagram pribadinya alias DM terkait dugaan bukti bahwa Arie untung Kriting telah mengguna-guna Indah Permatasari.

"Yang baik-baik itu cuma ini doang, saya tahu seluruh Indonesia yang DM saya. Banyak yang DM saya, banyak yang DM saya," lanjut Nursyah.

Merasa belum puas, Nursyah juga menyindir rumah mewah yang diberikan komika bernama asli Satriaddin Maharinga Djongki kepada sang anak. Nursyah mengaku tak iri karena rumah tersebut dibeli dengan cara dicicil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174946/arie_kriting_dan_indah_permatasari-v1yd_large.jpg
5 Kontroversi Nursyah, Ibu Indah Permatasari yang Berseteru dengan Arie Kriting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173607/indah_permatasari-Pj5z_large.jpg
Indah Permatasari Tanggapi Sindiran Sang Ibu soal Arie Kriting: Tolong, Jangan Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/33/3009624/akhirnya-indah-permatasari-perlihatkan-wajah-tampan-baby-naka-YzZo6qzSya.jpg
Akhirnya, Indah Permatasari Perlihatkan Wajah Tampan Baby Naka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2998136/arie-kriting-masuk-kamar-dan-menangis-saat-ldr-dengan-indah-permatasari-zmRX8PYTfn.jpg
Arie Kriting Masuk Kamar dan Menangis saat LDR dengan Indah Permatasari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987912/indah-permatasari-akhirnya-bocorkan-nama-panggilan-untuk-anak-pertamanya-eg9JI1W2HX.jpg
Indah Permatasari Akhirnya Bocorkan Nama Panggilan untuk Anak Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/33/2943409/doa-indah-permatasari-untuk-sang-bunda-ibu-tetaplah-ibu-3oQvGQAi2I.jpg
Doa Indah Permatasari untuk Sang Bunda: Ibu Tetaplah Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement