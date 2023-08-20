Ibu Indah Permatasari Letakkan Alquran di Atas Kepala, Sebut Arie Kriting Main Guna-guna

JAKARTA - Ibu Indah Permatasari, Nursyah, kembali dihujat netizen. Hal ini berhubungan dengan sikapnya yang terus-terusan menjatuhkan sang menantu, Arie Kriting.

Nursyah baru-baru ini membuat video. Ia tampak meletakkan Alquran di atas kepalanya sambil menghina hingga menuduh Arie Kriting bermain guna-guna.

"Dia yang ngasih masuk makanan di anakku itu, dia kasih mandi dengan air comberan supaya lupa daratan," kata Nursyah dalam video yang beredar lalu diunggah kembali oleh akun @lambe_turah, Sabtu (19/8/2023).

Lebih lanjut Nursyah mengaku bahwa ia mendapatkan banyak pesan masuk di akun Instagram pribadinya alias DM terkait dugaan bukti bahwa Arie untung Kriting telah mengguna-guna Indah Permatasari.

"Yang baik-baik itu cuma ini doang, saya tahu seluruh Indonesia yang DM saya. Banyak yang DM saya, banyak yang DM saya," lanjut Nursyah.

Merasa belum puas, Nursyah juga menyindir rumah mewah yang diberikan komika bernama asli Satriaddin Maharinga Djongki kepada sang anak. Nursyah mengaku tak iri karena rumah tersebut dibeli dengan cara dicicil.