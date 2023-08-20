Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lyodra Ginting dan Riza Syah Diisukan Putus Usai Saling Hapus Foto di Instagram

Lutfi Fadila , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |04:50 WIB
Lyodra Ginting dan Riza Syah Diisukan Putus Usai Saling Hapus Foto di Instagram
Lyodra Ginting dan Riza Syah diisukan putus setelah saling hapus foto di Instagram. (Foto: Instagram/@lyodraofficial)
JAKARTA - Lyodra Ginting dan Riza Syah diisukan putus setelah keduanya menghapus foto-foto kebersamaan mereka dari Instagram. Meski begitu, keduanya masih saling mengikuti akun Instagram satu sama lain. 

Fans memiliki reaksi beragam dengan rumor putus tersebut. Meski banyak yang menyayangkan, namun tak sedikit pula fans mendukung keduanya putus. Alasannya, karena perbedaan agama di antara keduanya.

"Amin paling kencang kalau benar putus. Bukan karena aku haters, tapi semua orang juga tahu kalau mereka beda agama. Mana umurnya beda jauh," ujar akun @aknesnainggolan di TikTok.

Komentar senada diungkapkan akun @d_s!3 yang mengatakan, "Mungkin, ini yang terbaik buat keduanya. Semoga sama-sama mendapatkan pasangan terbaik dan juga seiman." Akun @wifekim04 menambahkan, "Jangan dipaksa bila semua telah berbeda."

Menariknya, tak sedikit pula warganet yang justru menjodohkan Lyodra dengan dua artis pria, DK iKON dan Rony Parulian. Interaksi Lyodra dan DK pertama kali terjadi di panggung The Indonesian Next Big Star, pada November 2022.

Lyodra Ginting dan Riza Syah diisukan putus. (Foto: Instagram/@lyodraofficial)

Idol K-Pop berusia 26 tahun itu memuji lagu Sang Dewi milik Lyodra, bahkan mengikuti akun Instagram penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut. Sementara dengan Ronny Parulian, dinilai cocok karena sama-sama berdarah Batak.

"Donghyuk (DK) ini giliranmu untuk mencuri hati Lyodra. Apalagi kalian satu keyakinan. Tuhan, satukan mereka saja. Anak mereka kelak pasti bangga punya orangtua hebat," ujar akun @lockey_secretnumber08.

