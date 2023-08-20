Dari Isu Perselingkuhan, Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Siap Naik Pelaminan

Dari isu perselingkuhan, Tyas Mirasih dan Tengku Tezi siap naik pelaminan sore ini (20/8/2023). (Foto: Instagram/@tyasmirasih)

JAKARTA - Tyas Mirasih dan Tengku Tezi siap menanggalkan status janda dan duda mereka dengan menggelar akad nikah, pada hari ini (20/8/2023). Mereka mantap menikah setelah setahun berpacaran.

Ujang Priskandar, staf Kantor Urusan Agama (KUA) Cinere mengatakan, akad nikah Tyas dan Tengku akan digelar di The Manor Andara, Cinere, Jawa Barat, pada Minggu (20/8/2023), pukul 15.30 WIB.

Tengku Tezi akan menyerahkan logam mulia seberat 50 gram sebagai maskawin untuk Tyas Mirasih. “Insya Allah, saya sendiri yang akan menikahkan mereka,” ujar Ujang dalam keterangannya pada awak media, pada 19 Agustus 2023.

Jelang hari bahagianya, Tyas menggelar pengajian dan membagikan momen tersebut lewat Instagram, pada 17 Agustus 2023. Dalam momen itu, sang aktris tampil cantik dalam balutan dress panjang dan jilbab berwarna hijau sage.

Tyas Mirasih dan Tengku Tezi akhirnya menyatukan cinta mereka setelah sempat dituding berselingkuh. Rumor tersebut bermula dari unggahan Danisa Khairiyah di Instagram yang menyebut Tengku berselingkuh.

Alasan itu pula yang menurut Danisa, menjadi alasan dirinya menggugat cerai Tengku Tezi di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara, pada 11 Oktober 2021. Ketika Tyas dan Tengku go public dengan hubungan mereka, Danisa kembali bersuara.

“Ada apa sih? Kok war wer wor. Kalau kata orang-orang, gosip adalah fakta yang tertunda,” ujarnya lewat Instagram seolah menjawab unggahan mesra sang mantan suami dengan aktris cantik tersebut.