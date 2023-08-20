Unggah Ayat Alkitab, Putri Anne Kembali Diisukan Pindah Agama

JAKARTA - Pesinetron Putri Anne kembali menarik perhatian warganet setelah mengunggah ayat Alkitab melalui akun Instagram pribadinya, pada 18 Agustus 2023. Postingan itu sebenarnya dia unggah ulang dari konten Pendeta Essly The.

Adapun ayat Alkitab yang diunggah istri Arya Saloka tersebut diambil dari Amsal 3:5. Bunyinya: Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri.

Bersama ayat itu, ada pula tulisan yang mengatakan bahwa Manusia memang enggak bisa, tapi Tuhan bisa. (Jadi) percaya padaNya.

Ini memang bukan kali pertama Putri Anne mengunggah ayat Alkitab melalui akun Instagram pribadinya usai memutuskan melepas hijab, pada Juni 2023. Awal Agustus silam, dia juga membagikan unggahan Pendeta Essly The lainnya lewat Insta Story.

Dalam unggahan itu, dia membagikan ayat Alkitab dari Efesus 1:19 yang berbunyi: Tuhan itu enggak menganggap kita hebat. Tuhan itu selalu melihat kita hebat.” Postingan tersebut sempat membuat ibu satu anak itu ramai dikomentari warganet.