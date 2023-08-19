Advertisement
Amel Carla dan Abun Sungkar Adu Akting dalam Serial Vision+ Temen Ngekost

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:13 WIB
Amel Carla dan Abun Sungkar Adu Akting dalam Serial Vision+ <i>Temen Ngekost</i>
Vision+ rilis first look serial Temen Ngekost. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Chemistry Amel Carla dan Abun Sungkar sebentar lagi akan bisa dinikmati dalam serial terbaru Vision+, Temen Ngekost. Disutradarai Reka Wijaya, serial tersebut akan mengusung genre drama, romantis, dan komedi. 

Jelang penayangannya, Vision+ merilis foto first look serial tersebut yang memperlihatkan pertemuan Amel dan Abun. Dalam foto itu, Amel terlihat semringah dalam balutan kaus merah muda dan celana khaki.

Sementara Abun yang mengenakan kemeja batik dan celana hitam, menenteng kardus dan rice cooker mini. Dalam Temen Ngekost, mereka dan penghuni lain akan berbagi rumah di kawasan Jakarta Selatan. 

Dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain, serial ini akan menyuguhkan cerita ringan yang mencerminkan kehidupan masyarakat modern dengan ragam problematikanya. 

Vision+ merilis first look serial Temen Ngekost. (Foto: Vision+)

Arya Mohan, Bobby Samuel, Valeria Stahl, Ruth Marini, Ebel Cobra, Rahmet Ababil, Zoul Pandjoul, Felitsa Andreca, Ence Bagus, Megi Irawan, dan Aldi Taher akan menemani Abun dan Amel dalam serial Temen Ngekost.

Serial Temen Ngekost diproduseri oleh Prilly Latuconsina, Umay Shahab, dan Yahni Damayanti melalui Sinemaku Pictures. Tunggu serial ini di Vision+, pada awal September mendatang.

