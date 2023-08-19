Dea Annisa Berduka, Ayahanda Meninggal Dunia

JAKARTA - Dea Annisa datang dengan kabar duka. Pasalnya, sang ayah dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu pagi, (19/8/2023).

Kabar duka tersebut dibagikan sendiri oleh Dea Annisa lewat sebuah unggahan di Instagram Stories-nya.

Dalam keterangan unggahannya, artis yang kerap dipanggil Dea Imut itu menyebut, sang ayah meninggal pada pukul 07.20 WIB di rumah.

"Innalillahi wainnailaihi raji'un, telah berpulang Ayahanda kami: Alm. Bapak Syamsyu Rinald pukul 07.20 WIB di rumah," tulis Dea Annisa, melalui akun Instagramnya, @deaannisa, Sabtu (19/8/2023).

Dalam unggahan tersebut, Dea juga turut memohon dibukakan pintu maaf untuk sang ayah semasa hidupnya.

“Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas segala kekhilafan almarhum," tutupnya.

Mendiang Ayah Dea Annisa sendiri diketahui telah dimakamkan pada Sabtu siang hari di TPU SMPN 29 Jaka Mulya, Bekasi, Jawa Barat.

