HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dea Annisa Berduka, Ayahanda Meninggal Dunia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |22:46 WIB
Dea Annisa Berduka, Ayahanda Meninggal Dunia
Ayah Dea Annisa meninggal dunia (Foto: IG Dea)
A
A
A

JAKARTA - Dea Annisa datang dengan kabar duka. Pasalnya, sang ayah dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu pagi, (19/8/2023).

Kabar duka tersebut dibagikan sendiri oleh Dea Annisa lewat sebuah unggahan di Instagram Stories-nya.

Dea Annisa Berduka, Ayahanda Meninggal Dunia

Dalam keterangan unggahannya, artis yang kerap dipanggil Dea Imut itu menyebut, sang ayah meninggal pada pukul 07.20 WIB di rumah.

"Innalillahi wainnailaihi raji'un, telah berpulang Ayahanda kami: Alm. Bapak Syamsyu Rinald pukul 07.20 WIB di rumah," tulis Dea Annisa, melalui akun Instagramnya, @deaannisa, Sabtu (19/8/2023).

Dalam unggahan tersebut, Dea juga turut memohon dibukakan pintu maaf untuk sang ayah semasa hidupnya.

“Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas segala kekhilafan almarhum," tutupnya.

Mendiang Ayah Dea Annisa sendiri diketahui telah dimakamkan pada Sabtu siang hari di TPU SMPN 29 Jaka Mulya, Bekasi, Jawa Barat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
