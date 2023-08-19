Ibu Tora Sudiro Meninggal Dunia, Mieke Amalia Mohon Doa

JAKARTA - Tora Sudiro datang dengan kabar duka. Sang ibunda dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (19/8/2023).

Kabar duka ini disampaikan pertama kali oleh istri Tora Sudiro, Mieke Amalia. Dirinya menyampaikan kabar duka ini melalui cerita Instagram pribadinya.

“Innalilahiwainailahirojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Istri, Mama, Eyang Uti kami tercinta. Ibu Dyah Setyoutami Sudiro binti Soesarso (Istri tercinta Bpk Tanto Sudiro). Hari Sabtu, 19 Agustus 2023 pukul 15:43 WIB," tulis Mieke Amalia dalam cerita Instagram-nya.

Dalam kesempatan itu, Mieke juga menyampaikan almarhumah akan disemayamkan di daerah Pondok Betung Bintaro, Tangerang Selatan.

“Jenazah akan disemayamkan di: Kediaman Kel. Tanto Sudiro, Jl Aren II No 7, Pondok Betung Bintaro, RT/RW 02/03 Tangerang Selatan. Allahummaghfir laha warhamha wa'aafiha wa'fu anha. Kami yang berduka. Kel Tanto Sudiro, Kel Taro Sudiro, Kel Toga Sudiro, Kel Tania Soeprapto," tulis Mieke.

